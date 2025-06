El chef Poncho Cadena busca acelerar su divorcio para poder casarse en octubre

La boda entre la cantante Litzy y el chef Poncho Cadena parece estar cada vez más cerca, pero un posible obstáculo legal podría complicar el esperado enlace. Según trascendió en medios de espectáculos, el chef aún no finaliza su divorcio de su exesposa Marcela Morales, madre de sus dos hijos, y estaría dispuesto a cederle todo su patrimonio con tal de estar libre para casarse el próximo 11 de octubre.

Desde que hicieron pública su relación, Litzy y Cadena se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. A través de redes sociales y entrevistas, ambos han compartido muestras constantes de cariño, complicidad y apoyo mutuo.

Para Litzy, su relación con el reconocido juez de MasterChef Celebrity representa un renacer en el amor:

“Encontré el amor, literal, el amor de mi vida. A veces lo veo y pienso: ‘¿sí es real?, ¿sí me voy a casar con él?’”, dijo emocionada en una entrevista con Isabel Lascurain.

En el caso de Cadena, tras un largo matrimonio con Marcela Morales y una relación cordial tras su separación, la situación se habría tensado con la llegada de Litzy a su vida. De acuerdo con versiones difundidas anteriormente por la revista TVNotas, Morales habría mostrado su desacuerdo con que Cadena compartiera el patrimonio que ambos construyeron con la nueva pareja.

Aunque el chef ha negado estos rumores, asegurando que mantiene una relación respetuosa con su ex por el bienestar de sus hijos, los rumores no han cesado. De hecho, una fuente cercana al chef declaró recientemente que Cadena habría viajado a Guadalajara para agilizar el proceso legal de divorcio, con el objetivo de llegar al altar sin contratiempos legales.

Según esa misma fuente, Poncho estaría dispuesto a cederlo todo, desde restaurantes hasta propiedades, si eso significa obtener su libertad legal a tiempo para su boda con Litzy.

“A mi amigo no le importa perder todo. Le dijo a su ex que se lo quedara todo, que no pasaba nada. Él sólo quiere estar con la mujer que ama, y esa mujer es Litzy”, aseguró la persona consultada por la revista.

Por ahora, ni Litzy ni Cadena han confirmado públicamente estos rumores, pero lo que sí es evidente es que su historia de amor sigue sumando capítulos intensos, mientras el calendario avanza hacia el 11 de octubre.

Con información de SUN.

KG