Katy Perry declara por primera vez luego de regresar del espacio

Este 14 de abril se vivió el lanzamiento de la Misión NS-31, un vuelo suborbital organizado por Blue Origin cuya tripulación fue integrada exclusivamente por mujeres, entre ellas la cantante Katy Perry. El despegue pudo seguirse en tiempo real a través de las plataformas oficiales de la compañía, con transmisión prevista a las 6:00 AM (hora del centro de México).

Aunque la travesía duró poco más de 10 minutos y la nave alcanzó una altitud de aproximadamente 9 kilómetros sobre la Tierra, la relevancia del evento radica tanto en su significado simbólico como en la diversidad y trayectoria de las participantes. Se trata de un paso más hacia la inclusión en la exploración espacial, donde figuras del entretenimiento, la ciencia, los medios y el activismo compartirán el mismo espacio físico y metafórico.

¿Por qué fue elegida Katy Perry?

La presencia de Katy Perry en esta misión no responde únicamente a su fama global. Blue Origin explicó que fue seleccionada porque:

“Usa su poderosa voz para garantizar el derecho de todos los niños a la salud, la educación, la igualdad y la protección, y su propia Fundación Firework, que empodera a niños de comunidades desfavorecidas al despertar su luz interior a través del arte”.

Además, la artista ha hecho pública su preparación para esta experiencia. Más allá del entrenamiento técnico requerido, ha buscado una conexión más profunda con la aventura que está por vivir.

“Todos los días me digo a mí misma: 'Eres valiente, eres audaz, estás haciendo esto por la próxima generación, para inspirar a tanta gente, pero especialmente a las jóvenes, a pensar: 'Iré al espacio en el futuro'. Sin límites”, expresó en una conversación con The Associated Press.

Primeras declaraciones de Katy Perry

Katy Perry, reconocida por éxitos como Firework, ofreció sus primeras impresiones tras haber sido oficialmente parte de una misión espacial. Su retorno fue recibido con emoción, y uno de los momentos más comentados fue cuando se inclinó para besar el suelo de Texas, en señal de agradecimiento por haber regresado con bien.

Durante una entrevista posterior a su llegada, la artista compartió la profunda transformación emocional que vivió durante la travesía. Visiblemente conmovida, expresó: “Me siento super conectada con el amor, esta experiencia me mostró que nunca sabes cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes para dar y cómo has sido amado hasta el día que despegas”.

La cantante también hizo una emotiva reflexión sobre su hija, Daisy, quien siguió con entusiasmo el lanzamiento espacial. Katy reveló que llevó consigo una flor margarita en honor al nombre de la niña, como una forma simbólica de mantenerla cerca en todo momento. Aprovechó para explicar el poderoso significado que le atribuye a esta flor:

“La margarita (Daisy) es una flor común, pero crecen a través de cualquier condición. Crecen a través del cemento, a través de las grietas, de las paredes. Son resilientes, son fuertes, son poderosas. Las flores me parecen la sonrisa de Dios, pero también un recordatorio de lo hermosa que es la Tierra y la hermosa magia que hay en todos lados, rodeándonos, incluso en una pequeña margarita. Así que lo aprecio mucho, lo recuerdo y lo cuido y lo protejo”.

Perry no dejó pasar la oportunidad de destacar lo que esta experiencia significa más allá de lo personal. Habló sobre el impacto que su participación en la misión puede tener para las nuevas generaciones de mujeres. “Se trata de una energía colectiva allí, se trata de hacer espacio para la mujer futura y ocupar espacio y pertenencia y se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y apreciarlo y todo esto es en beneficio de la Tierra”.

Al hablar sobre lo que más le costó de este viaje, la artista fue honesta sobre el reto emocional que implicó alejarse de su hija:

“Esta experiencia está en segundo lugar, después de ser madre. Y esa fue la razón por la que fue difícil ir porque todo mi amor está ahí. Tuve que entregarme y confiar que el universo iba a cuidar de mí y protegerme y también a mi familia, a mi hija. Estoy muy contenta de haber recibido el regalo de ser madre y de ir al espacio, es increíble, y quería dar ejemplo de valía y valentía”.

