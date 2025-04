Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 15 al 20 de abril

ARIES

Aries, a partir del 16, con Mercurio ingresando en tu signo, se abren nuevas puertas tanto en lo personal como en lo profesional. El día 18, Marte entra en Leo y potencia tu energía, resaltando tus talentos naturales de liderazgo y tu capacidad para inspirar a otros. Luego, el 19, con el Sol en Tauro, comienza para ti una etapa de abundancia y prosperidad, tan brillante como tu piedra zodiacal: el diamante.

Este es un momento ideal para iniciar proyectos, ya que todo lo que emprendas bajo esta influencia astral tiene grandes posibilidades de éxito.

TAURO

El día 16, Mercurio entra en Aries; el 18, Marte se posiciona en Leo; y el 19, el Sol comienza su tránsito por Tauro. Con la llegada del Sol al final de la semana, se abre una etapa llena de buena fortuna, logros, bienestar y múltiples bendiciones para ti.

Por su parte, Marte activa el área relacionada con el hogar y la familia, lo que podría provocar ciertos roces o desacuerdos entre padres, hijos o hermanos. Sin embargo, estas tensiones serán pasajeras y pronto todo volverá a la armonía.

Además, gracias a la influencia de Mercurio, cualquier trámite legal o relacionado con negocios que ya hayas iniciado empezará a avanzar con mayor fluidez.

GÉMINIS

Géminis, esta semana los astros traen movimientos importantes para ti. El 16, Mercurio entra en Aries; el 18, Marte se posiciona en Leo; y el 19, el Sol transita hacia Tauro.

Este nuevo ciclo solar llega cargado de recompensas por todo lo que has entregado y soportado en los últimos meses. Mercurio te impulsa a luchar por tus metas y, sobre todo, por ti mismo, ayudándote a sanar tanto a nivel físico como emocional.

La energía de Marte despierta tu lado más valiente y decidido, dándote el coraje necesario para afrontar cualquier reto con éxito. Incluso podrías embarcarte en un viaje inesperado que resultará ser muy favorable para ti.

CÁNCER

El 16, Mercurio entra en Aries; el 18, Marte se posiciona en Leo; y el 19, el Sol transita hacia Tauro. Con el Sol y Mercurio actuando desde las sombras, muchos planetas están impulsándote a tomar decisiones importantes, si ya lo hiciste, su energía sigue presente para animarte a seguir adelante y cumplir tus metas con determinación. No estás solo: cuentas con un sólido sistema de apoyo entre tus amistades y familia.

Gracias a Mercurio, se abren oportunidades para recibir reconocimientos en tu entorno profesional o académico. Si estás en busca de empleo, este es un momento ideal para avanzar.

LEO

El 16, Mercurio entra en Aries; el 18, Marte llega a Leo; y el 19, el Sol se posiciona en Tauro; ese mismo día 18, el enérgico Marte se instala en tu signo, encendiéndote con intensidad. Es fundamental que manejes cualquier situación delicada con mucha calma.

Evita actuar por impulso o tomar decisiones precipitadas, ya que podrías enfrentar consecuencias poco favorables, aprovecha la influencia positiva del Sol, Mercurio y otros planetas benéficos como Venus para resaltar tu fortaleza, lógica y capacidad de resistencia frente a cualquier desafío.

VIRGO

El 16, Mercurio entra en Aries; el 18, Marte se posiciona en Leo; y el 19, el Sol transita hacia Tauro. Esta semana es ideal para la introspección, el recogimiento y el fortalecimiento de tu mundo espiritual.

Tu cuerpo comienza a resentir el peso de ciertas situaciones incómodas que llevas tiempo queriendo dejar atrás. Por eso, eliges soltar el control y entregarle tus cargas a lo divino.

Fluyes con confianza, reconociendo que todo sigue un orden sagrado y perfecto. Recuerda: todo tomará su curso en el momento indicado, y no estás solo Dios y su ejército te acompañan.

LIBRA

Libra, a partir del día 16, con Mercurio entrando en Aries, seguido por Marte en Leo el 18 y el Sol en Tauro el 19, comienzas a sentir un gran alivio en temas del corazón.

La influencia de Mercurio mejora notablemente tu capacidad para comunicarte de forma clara y efectiva, tanto con tu pareja como con personas significativas en tu vida. Si estás soltero, te sientes seguro al expresar tus sentimientos y sabes exactamente qué quieres transmitir a quien te interesa.

La energía combinada de Venus, Marte y el Sol te permite ver con claridad a esa persona especial. Esta vez, el amor llega con los ojos bien abiertos: para ti, las relaciones no se basan en ilusiones, sino en conexiones reales y conscientes.

ESCORPIO

El día 16, Mercurio ingresa en Aries; el 18, Marte entra en Leo; y el 19, el Sol se posiciona en Tauro, durante este periodo, estarás especialmente alerta y cuidadoso con tu salud física, mostrando una atención casi excesiva influenciada por la energía impulsiva de Marte.

El Sol favorece las asociaciones y colaboraciones, por lo que es un momento ideal para formalizar una relación, casarte o concretar la venta de un negocio en conjunto con alguien de tu total confianza.

Sin embargo, en el ámbito laboral, Marte despierta una actitud defensiva. Podrías enfrentarte a situaciones injustas, rebelándote contra abusos o falta de una compensación adecuada.

SAGITARIO

El 16, Mercurio entra en Aries; el 18, Marte se posiciona en Leo; y el 19, el Sol se traslada a Tauro. Esta semana se presenta ideal para organizar planes, emprender un viaje o incluso mudarte a un lugar con una cultura distinta. Te entusiasman los nuevos comienzos, y tu mente está llena de ideas y proyectos que quieres poner en marcha de inmediato.

El Sol, junto a otros planetas, te brinda claridad, entusiasmo y valentía para avanzar hacia tus sueños. En el ámbito amoroso, esa persona especial está dispuesta a acompañarte en esta nueva aventura que apenas comienza.

CAPRICORNIO

El 16, Mercurio entra en Aries, el 18 Marte se posiciona en Leo, y el 19 el Sol se traslada a Tauro. La energía intensa de Marte empieza a influir en tu hogar, sacudiendo todo a su paso. Has estado lidiando con temas familiares clave desde hace un tiempo y has decidido no desperdiciar más tiempo en ellos. El Sol en Tauro enciende tu vida amorosa, así que aprovecha para disfrutar y divertirte.

ACUARIO

Para Acuario, el 16 de abril, Mercurio se encuentra en Aries, el 18 de abril, Marte se posiciona en Leo, y el 19 de abril, el Sol entra en Tauro. Marte impacta tu vida amorosa, inyectando pasión en todo lo relacionado con tus emociones, ya sea que estés soltero o en pareja. Algunos luchan por salvar su relación, mientras que otros se enfrentan a la decisión de ponerle fin.

El Sol y Mercurio te motivan a salir de tu zona de confort para realizar los cambios y ajustes necesarios que te permitirán vivir de manera más plena y feliz. Además, el Sol resalta tu rol como figura parental, haciéndote destacar como una persona clave en la vida de tus seres queridos.

PISCIS

El 16, Mercurio se encuentra en Aries, mientras que Marte estará en Leo el 18 y el Sol en Tauro el 19. La llegada de dinero a tu vida está asegurada. Marte traerá consigo una ganancia inesperada de dinero, algo realmente maravilloso. Además, el Sol sigue allanando tu camino hacia el éxito.

YC