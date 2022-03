Kate del Castillo: La actriz inicia rodaje de nueva serie en la Ciudad de México

Pantaya anunció que han arrancado las grabaciones en Ciudad de México de la serie “The Beautiful Lie” (título no final). Esta es protagonizada y producida por la estrella Kate del Castillo, con las actuaciones de Maxi Iglesias, Rubén Zamora, Martín Altomaro, Edwarda Gurrola, Lucía Gómez Robledo y Daniel Tovar. Además, es dirigida por Hari Sama.

INSTAGRAM/@streampantaya

La serie dramática de seis episodios es una coproducción de Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions, productora de Kate del Castillo.

“The Beautiful Lie” es protagonizada por Kate del Castillo en el papel de una clavadista ganadora de la medalla olímpica de oro y heroína nacional de México. Su personaje, Ana Montes de Oca, se enamora de un joven músico y emprende un viaje de autodescubrimiento, uno que la sociedad no acepta, lamentablemente.

“Este proyecto es muy importante para mí, ya que es un clásico de Tolstói, que estamos recreando en una época moderna y que desgraciadamente sigue quedando perfecto con todo este machismo, toda esta carga que se le da a la mujer por ser simplemente mujer, y más en una infidelidad. ‘Ana’ es un personaje trágico, y se encuentra completamente sola”, comentó la protagonista y productora de la serie Kate del Castillo.

“’The Beautiful Lie’ es el cuarto proyecto en el que estoy actuando y produciendo con mi productora Cholawood Productions, y el primero con Pantaya y Endemol Shine Boomdog, y para mí eso es muy importante, y que entremos con una serie de ese nivel y de ese calibre es un logro y es un honor, más estando en mi país. Yo tenía muchos años de no haber estado trabajando aquí, y me enorgullece muchísimo regresar con una producción mía y con una serie tan linda, grande, elegante y que nos afecta a todos. Que se vea un México lindo, grande, bonito, limpio, hermoso, poderoso, aristócrata. Los personajes son arquetipos con los que todos nos identificamos”, finalizó del Castillo.

“Me siento muy contento de pertenecer a este gran proyecto por varios motivos, empezando por la admiración y cariño que tengo a Kate después de haber trabajado con ella ya en dos proyectos y ser una compañera que hace sentir que se puede con todo, y que ese proyecto tenga fuerza y corazón. Su generosidad, entrega y responsabilidad hacen que quieras estar igual que ella en todo momento y buscar el mejor resultado siempre”, comentó el actor español Maxi Iglesias.

“Estoy realmente contento y con ganas de dar el 100% en este proyecto, de nuevo fuera de mi país, conociendo un poco más de México, su gente y equipo. Ganas de trabajar con Hari, el director y con el equipo que se ha formado. Me siento muy agradecido y dichoso de formar parte de ‘The Beautiful Lie’” finalizó el actor.

“Para mí este proyecto se ha convertido en un proyecto personal, ha sido muy afortunado que en palabras de los productores de Endemol Shine Boomdog, Cholawood y Pantaya, se haya considerado esta serie limitada como casi una película de autor en términos tonales y de concepción general, eso me lo he podido tomar a pecho y he podido dar mucho de mí para el proyecto, eso es algo que me hace sentir muy pleno y feliz”, comentó el director Hari Sama.

“Estamos muy emocionados de iniciar grabaciones de esta gran producción, y especialmente de trabajar con el equipo de actores y creativos que forman parte de esta serie”, comento Mario Almeida, director de contenido de Pantaya. “Estamos felices en cómo esta serie está dando forma y esperamos pronto poder compartir esta gran historia con nuestra audiencia”.

Jerry Rodríguez, SVP Head of Scripted en Endemol Shine Boomdog agregó: “Esta adaptación de la novela de Tolstói contiene elementos universales que hacen eco en la vida de cualquier pareja en la actualidad. ¿Qué pasa cuando el amor madura, cuando es tocado por la rutina, cuando decidimos perpetuarlo o dar un giro de 180° y obedecer a nuestros impulsos? Las decisiones que tomamos y las consecuencias de las mismas retratadas en el contexto de una sociedad moderna, que al mismo tiempo explora nuevas formas de sobrevivir en pareja sigue acarreando los tabúes y la misma presión social, principalmente sobre las mujeres, que hace dos siglos.”

Como se anunció previamente, “The Beautiful Lie” es una versión contemporánea de Anna Karenina de León Tolstói, una de las historias de amor más grandes de la historia, y está basada en la adaptación de 2015 de Endemol Shine Australia, otra filial de Banijay. Las aclamadas guionistas españolas Almudena Ocaña y Aurora García Tortosa (“Elite”) están vinculadas a la serie.

