Karol Sevilla y su transición de niña a mujer

Renovada y divertida, así llegó Karol Sevilla a Guadalajara para promover su espectáculo "Que se pare el mundo", que presentará el próximo 20 de febrero en el Teatro Galerías. En su reunión con los medios de comunicación, dijo que está viviendo una nueva etapa en su carrera donde ahora quiere mostrar que ya no es una niña, que está agradecida con Disney y el proyecto "Soy Luna", pero que es el momento de dar a conocer quién es ella y no el personaje que la volvió popular.

"El show está hecho con el corazón, vengo de un proyecto como 'Soy Luna' donde tenía que seguir un personaje, seguir un guion y seguir lo que obviamente me decía Disney. Llegó un momento en el que me cansé de seguir las reglas y cuando terminó (la emisión), me dije: 'quiero hacer mi propio tour, quiero hacer mis reglas y hacer lo que yo quiero'. Entonces dije, '¡vamos a parar el mundo!'".

Comparte que de hecho el espectáculo que ofrece no tiene reglas. "No tengo un guion, puede pasar de todo debajo del escenario, me pongo a cantar con los chicos, me estoy sacando una selfie y estoy cantando a la vez, siento que poder romper la barrera de la televisión y las redes sociales para poder estar con ellos es la cosa más bonita del mundo porque los puedo ver a los ojos y darme cuenta cómo lloran y cómo se emocionan".

Explica Karol que los papás también se divierten mucho en sus shows, "porque hay una parte del espectáculo donde hago una promesa y los papás me felicitan mucho". Dice Karol que a su corta edad ha vivido en su carrera muchos retos, lágrimas y satisfacciones. "Estoy aquí por mi esfuerzo y sé que todavía me faltan muchas cosas por vivir". Recordó por ejemplo que "Pequeños gigantes" fue un gran reto para ella al ponerse en el papel de jueza.

"Estuve con monstruos de la televisión y la música como Verónica Castro, Miguel Bosé y Albertano, pero han sido grandes maestros para mí y sobre todo ver a los niños y minicapitanes (los concursantes), es como reflejar a la Karol chiquita que tenía sueños, que soñaba con ser una gran actriz y una gran cantante, y cada cosa que yo les aportaba era para que crecieran, de hecho me pusieron 'la jueza de hierro' porque decían que era bien mala, pero la neta no, yo trataba de aportar muchas cosas".

Reitera que el 2019 fue un año complicado para ella, "porque por primera vez tiré la toalla, no quería actuar ni cantar, me cansé, y creo que ha sido el mejor año de aprendizaje porque me di cuenta que realmente mi vida es cantar, bailar, actuar, estar en los medios y hacer entrevistas, eso es lo que más me gusta y son mensajes que puedo dar, de que a veces te cansas y las cosas no fluyen, pero eso es parte de la vida". Karol promete más sorpresas que le irán diciendo al público quién es la nueva mujer que se está formando en ella.