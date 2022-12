Hace unos días, Karol G compartió con sus fans una excelente noticia: ha sido la "Artista Latina más escuchada a nivel global" en la plataforma de Spotify. En medio de muchos agradecimientos emotivos en Instagram, la cantante demostró que transita uno de los mejores momentos de su carrera.

Pero si bien el presente es de total felicidad para Karol G, que además de ser reconocida por la plataforma, ha lanzado el videoclip "Cairo" y ya acumula más de 48 millones de reproducciones; también es cierto que a veces surgen algunos inconvenientes debido a su fama y exposición pública.

Algunos artistas se han referido a la fama como algo positivo, con la cual se pueden hacer grandes cosas e inspirar a mucha gente. Pero también la han calificado como un arma de doble filo. Algunos, incluso, hasta se siguen sintiendo incómodos por no poder salir tranquilamente a la calle o estar cenando en algún restaurante sin que los descubran y pidan fotografías y autógrafos.

Lo cierto es que quien ha dado su opinión al respecto de la fama, ha sido Karol G en una entrevista con Chente Ydrach. En una parte del interrogatorio, la cantante fue consultada acerca de si se goza la fama como parte del negocio de la música. La respuesta de "La Bichota" fue positiva y explayada.

"A mí me gusta todo... La mayoría del tiempo me gusta mucho la gente. En realidad, vengo de una familia muy numerosa, de pequeña éramos como 150 personas en las fiestas, entonces a mí me gusta la gente", fue parte de lo que dijo acerca de la fama.

Además, agregó: "Si llego a Medellín no salgo mucho. Me gusta salir, pero si estoy sola y no tengo gente, voy y me parqueo en el carro, llevo algo de comer y me lo como dentro del carro viendo pasar gente. Me gusta ver cómo se están vistiendo las niñas, cómo salen de las fiestas, qué hacen en la calle, porque siento que eso hace parte de la musa para escribir canciones".

