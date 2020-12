Karla Díaz, de JNS, despide a su padre con un emotivo mensaje

Karla Díaz, integrante de la banda JNS, compartió en redes sociales que este fin de semana está de luto luego que perdió a un "hombre increíble", a su padre, a quien pudo disfrutar más que nunca en medio de la pandemia.

Con un emotivo mensaje fue como la cantante le dijo adiós a su progenitor, pero también recordó lo especial que era a la vez que mencionó las enseñanzas que le dejó, sobre todo en los últimos meses luego que pudieron compartir un tiempo lleno de alegría y en que pudieron estar más cercanos.

"La vida se pasa volando, ¡pero yo agradezco haber tenido la bendición de disfrutarte más que nunca en esta pandemia! ¡Reímos, cantamos, jugamos, platicamos, neteamos, comimos lo que quisimos, nos emborrachamos, festejamos tu cumpleaños, el Día del Padre y disfrutamos hasta las horas de la madrugada! Nos pudimos ir a tu playa favorita y reír hasta que se nos salieran las lágrimas", contó la también actriz de 36 años.

Las palabras con las que inició Karla Díaz el mensaje que tenía como destino el cielo, luego que aseguró que el sitio que "está de fiesta por tener a un hombre increíble", fueron recordando que su padre fue muy lindo y que el 12 de diciembre "decidiste emprender el vuelo hacia un lugar maravilloso lleno de paz y de luz".

"Te doy las gracias por habernos dado tanto a mis hermanos, a mi mami, familiares, amigos, pero sobretodo... a mí. ¡Te aprendí? todo papito hermoso! Aprendí? a vivir intensamente cada minuto que la vida nos da, aprendí? a ser fuerte ante cualquier obstáculo, aprendí? a sentirme orgullosa y aplaudirme en cada logro, a dar el corazón sin esperar nada a cambio, aprendí? a no vivir con rencor, a entender que las pruebas que Dios nos pone en el camino nos dejan un aprendizaje y crecimiento personal".

Tras agradecer los momentos que compartieron juntos, así como la protección y consejos que siempre le brindó, Karla Díaz aseguró que todos los días del resto de su vida su progenitor estará presente en su mente y en su corazón.

"Gracias por escucharme estas últimas semanas y hacerme ojitos, por apretar mi mano con cada palabra y acariciar mi cara diciéndome que todo estará bien", añadió.

La publicación cuenta con cerca de 50 mil me gusta así como cientos de comentarios de los fans en los que le expresan sus condolencias a la también conductora.

Mane de la Parra, Sherlyn, Lidia Avilés y Apio Quijano fueron algunas de las celebridades que le enviaron un mensaje alentador a la intérprete, en el que además le externaron su apoyo y solidaridad en medio de estos momentos difíciles.

"Te abrazo muy fuerte manis", "Mi corazón está contigo" y "todo mi amor para ti y tu familia" fueron algunos de los mensajes que le escribieron a la intérprete a través de la red social.

Melissa López, de JNS, envía condolencias a Karla Díaz y causa polémica

Una de las celebridades que mostró su solidaridad hacia Karla Díaz luego de la muerte de su padre fue su compañera y también integrante de JNS Melissa López, quien a través de sus historias de Instagram compartió un mensaje para la cantante en la cual le daba un abrazo.

Algunos internautas de la intérprete se lo tomaron a mal y le enviaron mensajes reprendiéndola por haber compartido esa publicación. No obstante, lo que no sabían era que no se trataba de una fotografía actual.

"¿Es neta que te tomaste la foto en el velorio de su papá? Qué mal gusto", se lee en un mensaje que enviaron a Melissa a través de la red social y que la misma celebridad compartió.

Para que no quedaran este tipo de ideas erróneas, la también conductora de televisión hizo otra publicación por la misma vía en la que reveló que no se trataba de una fotografía del día, sino una que las dos amigas se tomaron el 20 de septiembre de 2018.

"Siempre cuidándonos, love you amiga", se lee en esa antigua publicación en blanco y negro donde se da muestra de la unión y cercanía que hay entre las dos intérpretes que forman parte de JNS.

