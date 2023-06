Karely Ruiz nuevamente se ha convertido en tendencia durante las últimas horas, aunque en esta ocasión no se trata de algún tema polémico, sino de algo que sorprendió a muchos usuarios en redes sociales con sus nuevas declaraciones.

La joven famosa dio a conocer en una entrevista que le gustaría retomar sus estudios por lo que dejaría muy posiblemente de lado su contenido de Onlyfans, mismo con el cual llegó a la fama publicando videos, incluso con cantantes, como con el caso de Santa Fe Klan.

Fue en el programa de radio "La Caminera", conducido por Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevia donde Karely Ruiz fue cuestionada sobre sus planes a futuro a lo que respondió que quiere regresar a la televisión participando en alguna telenovela, esto sin antes realizar una de sus metas la cual es retomar sus estudios.

“Me gustaría una telenovela y salir de buena, pero ahorita todos los proyectos que tengo son a corto plazo, realmente no he pensado a futuro, me gustaría una novela, pero eso no sería ahorita, siento que primero me gustaría estudiar”, dijo la influencer.

Esta declaración de Karely Ruiz la hizo hace unos meses, sin embargo, en redes sociales circula esta declaración que hizo en dicho programa.

En esa ocasión, Karely Ruiz no dio detalles de cuándo comenzará esa etapa de su vida y si dejará o no de subir contenido en OnlyFans por lo que tendremos que esperar.

MF