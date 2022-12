Karely Ruiz no se deja afectar por quienes critican su cuerpo. Con tan solo 19 años se ha transformado en una de las modelos más deseadas de OnlyFans y no está dispuesta a que nadie opaque su momento de gloria como influencer. Incluso ha dejado en claro que se siente más cómoda que nunca con su cuerpo.

Ella pasó en tres oportunidades por el quirófano para sentirse plena. Para Karely Ruiz cada cuerpo de mujer tiene "arte" propio y ella hasta muy a gusto con el suyo. Para presumir sus curvas pronunciadas se sometió a algunas cirugías que ha confesado sin ningún tipo de inconvenientes.

¿Por qué se sometió a cirugías?

La estrella de OnlyFans comenzó este proceso de transformación unos cinco meses con el objetivo de mejorar aún más su autoestima. Pero, además, siempre explica que mantener su cuerpo conlleva sacrificios. No basta con operarse luego hay que mantener el físico que queda tras una operación estética.

En una entrevista reciente Karely Ruiz confesó que su único objetivo era "mejorar mi autoestima, digo, no estaba mal, natural, pero entras a la tele, ves a todas operadas y dices: '¿Por qué yo no?', pero mi cuerpo natural me gustaba mucho (...) Me ayudaron. También, no solo es de operarte, es de cuidarte, mantenerte, el ejercicio".

¿Cuáles son la son las tres cirugías que se ha practicado?

El primer paso por el quirófano de Karely Ruiz fue para someterse a una liposucción con el fin de reducir la grasa del abdomen y moldear otras zonas del cuerpo, como los glúteos.

Luego quiso sentirse más a gusto con su nariz así que volvió a ser intervenida quirúrgicamente para que se viera más delgada y respingada.

Por último, la modelo de OnlyFans se agregó algo de senos en una cirugía que le costó cerca de 60 mil pesos.

