Karla Breu le canta al amor

La balada sigue siendo un estilo musical importante para conectar con los corazones solitarios. Y la cantante dominicana Karla Breu lo confirma con la salida de su tercer sencillo “No me arrepiento”, de su propia autoría y que cuenta ya con 2.4 millones de reproducciones en YouTube. El tema es también una canción con tintes caribeños y electrónicos, producida por Xavier López, Rodolfo Vázquez, Fernando Blu y mezclado por David Rideau.

“Esta canción se trata de una situación por la que todos hemos pasado en algún momento, cuando comienzas a tener sentimientos por una persona, pero no te atreves a decirlo y se pierde mucho tiempo. Entonces, de eso se trata, de que yo le digo a alguien que lamento haber perdido tanto tiempo, pero que no me arrepiento de nada de lo que pasó después de la relación, sino antes”, comparte la cantante en entrevista, al decir que hasta este momento es la canción más honesta que ha escrito.

“Yo quería mostrarle a mis seguidores otra parte diferente, porque mis anteriores sencillos son súper alegres y movidos, y sí había como que un poquito de miedo en presentarles ahora esta canción que es mucho más lenta, más íntima y personal, pero al final ha sido muy bien recibida y estoy muy contenta gracias a Dios, feliz con lo que ha pasado”.

Vulnerable ante la letra

Sobre mostrarse vulnerable a través de esta letra, Karla afirma que fue un reto complejo, ya que “cuando hablas de letras tan personales, sí es muy difícil, yo estaba pasando por un momento complicado y me costó abrirme al público, pero creo que al final del día eso es lo que tiene que hacer un artista, poner en palabras las situaciones que otros no saben cómo expresar”. Además, confiesa que al hacer esto, hace que quienes conectan con su arte se logren identificar porque sabe que también han pasado por situaciones similares.

Karla también busca que el esfuerzo y la pasión con que ha desarrollado su carrera, sirva de ejemplo para inspirar a otras personas a lograr sus sueños: “Yo quiero ayudar a las personas, inspirar a jóvenes que están tratando de ganar un lugar en la industria, no solo en la música, también en otras áreas y espero poder hacerlo”; la cantante ha vivido la superación personal en carne propia, un ejemplo que ofrece es su timidez, la cual vence día a día al hablar en público y a través de su música al expresar sus sentimientos.

Por otro lado, la cantautora planea regresar a Guadalajara en mayo para darle continuidad a la promoción de su reciente sencillo. Igualmente, señala que espera que este año se pueda concretar la formación de su primer álbum, pero todavía no hay una fecha definitiva. “Un sencillo es solo una pequeña parte de algo que quieres contar, pero un álbum te cuenta la historia completa”.

Con paso firme

Originaria de Santo Domingo, República Dominicana, Karla Breu se ha acompañado desde una etapa muy temprana por la guitarra, comenzando así su carrera como compositora y cantante, dando pasos firmes con sus primeros dos sencillos: “Mi Amor” y “Cada vez”, con los que logró llegar al top 40 de la radio y conquistar el corazón de los jóvenes mexicanos.