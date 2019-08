Kalimba se pone a tono con “Jesucristo Superestrella”

Mañana sábado 10 de agosto, en el Auditorio Telmex, llega el musical “Jesucristo Superestrella” de Gou Producciones. El montaje ofrecerá dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas (los boletos van desde 500 hasta dos mil 500 pesos). Y es Kalimba quien cuenta en entrevista sobre la calidad de esta puesta en escena que ha tenido gran respuesta por parte de la audiencia que ya pudo disfrutar de ella; en la obra, el también músico y cantante interpreta a Simón. En el elenco también participan Beto Cuevas (Jesús), Erik Rubín (Judas), María José (María Magdalena), entre otras grandes estrellas.

Acerca de los retos del rol que interpreta, explica que el acompañamiento con el director de escena Nick Evans sirvió para adentrarse en la psicología del personaje, por lo que todo el desarrollo se dio de una manera nada compleja y sí muy natural.

“Una vez entendiendo la psicología del personaje , todo lo demás iba a llegar solito, incluso antes de actuar o cantar una sola nota, él ya estaba sentado con nosotros durante el tiempo que necesitáramos, para entender cada uno de nuestros personajes y para entender a dónde quería llevar la obra en general... Por esa razón todo se facilitó. Ahora, definitivamente se requiere un reto vocal, regresé a mis clases de canto para poder otra vez tener aire y una colocación correcta, mi personaje requiere de unas notas agudas y unos intervalos bastante complicados”, comparte.

Y en ese sentido, los ensayos con el ensamble completo, también fueron de gran aprendizaje: “Ha sido en general muy gratificante. Los ensayos fueron algo que extrañaba en cuanto a esa disciplina, ese profesionalismo, la intención constante del director Nick Evans con nosotros era mantenernos siempre muy en línea y que fuéramos espectaculares desde los ensayos, que no ensayáramos a medias, para irnos preparando ya que esto iba a ser grandioso. Desde OV7 que llevaba rato de no sentarme con un grupo de personas y con un elenco tan talentoso, tan profesional y tan entregado, ya lo extrañaba”.

Señala Kalimba que este montaje es de talla mundial, desde el mapping, las actuaciones, el director y el talento. “Cuando queremos hacer algo a nivel mundial, pero no queremos invertir, y estoy hablando de capital, pues no sale; cuando no queremos traer directores de nivel mundial, sean mexicanos o de cualquier parte del mundo, no sale... Cuando no se tiene un talento y no estoy hablando de nosotros los siete actores principales, sino de todo el elenco, no sale. (En el ensamble) tenemos argentinos, brasileños, una persona que es de California, el director -quien es de Inglaterra-, el productor es mexicano y varios del elenco también, pero la idea no es estar pensando en banderas, sino en cómo se hacen las cosas y cuando se realizan de esta manera, de gran nivel, el resultado es internacional, yo creo que por eso esta obra es un parteaguas”.

Lo que viene

Kalimba arranca el 22 de agosto gira por Estados Unidos, específicamente en Atlanta, con su gira musical “Somos muchos y venimos todos”, luego vuelve en septiembre para hacer más presentaciones para “Jesucristo Superestrella”. “Haremos (en EU) al menos 15 ciudades y seguimos después la gira por México, el 6 de diciembre voy a estar en el Plaza Condesa, el 23 de noviembre voy a Monterrey”. Además, espera sacar uno o dos sencillos más de su disco nuevo que acaba de lanzar hace un par de semanas. Y el próximo año arrancará con el tour de OV7 por la celebración de sus 30 años.