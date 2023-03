Luego de que la cantante Melissa Galindo manifestara que fue víctima de acoso y abuso sexual por parte Kalimba, con quien mantuvo una relación profesional y de amistad a partir de colaborar en su disquera, esta mañana el cantante de OV7 negó las declaraciones de la intérprete.

Ante esto, su compañero Ari Borovoy le brindó su apoyo, al hacerlo público en Instagram, donde Kalimba publicó un comunicado donde señala ser inocente. “Estoy contigo, tienes mi apoyo siempre”, le dijo el también líder de Bobo Producciones, se sumó al apoyo el músico Fano.

En el comunicado dice Kalimba que les expresa su cariño y profundo agradecimiento a quienes le han mostrado su solidaridad y apoyo. “Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario”.

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”. Pero también dijo que admira y celebra los movimientos que le han dado voz a las mujeres “pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio, o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas”.

“Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos. Por ello, este es el único comunicado que haré sobre el tema por ahora. Gracias y bendiciones”.

Melissa Galindo es una cantante mexicana que ha participado en proyectos como “La Voz… México”, se ha desarrollado en el pop de manera más independiente y también en el pasado fue relacionada sentimentalmente con la actriz y conductora Yolanda Andrade.

FS