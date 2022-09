Kali Uchis presenta su nueva canción "No hay ley"

La artista galardonada del Grammy, Kali Uchis, presenta su nuevo sencillo “No hay ley”. “Escribí esta canción sobre poner el amor por encima de todo”, dice Uchis. “'En el amor no hay ley' significa 'no hay leyes para amar.' ¡Puedes estar con quién te hace feliz, no escuches lo que nadie más tiene que decir al respecto porque no es asunto suyo en primer lugar!”

La nueva canción llega tras años de gran éxito para Uchis, cuyo álbum nominado al Grammy 2020, “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, trajo consigo el éxito desbocado “Telepatía”. Este tema ha sido reproducido más de dos mil millones de veces hasta la fecha y se llegó a posicionar en lo más alto de las listas Latin Airplay y Latin Pop Airplay de Billboard, además de la lista Latin Digital Song Sales durante diez semanas consecutivas.

Con una racha de 23 semanas, es la canción en español más longeva del Billboard Hot 100 por un acto en solitario en esta década.

Uchis es finalista en los Billboard Latin Music Awards de este año y recientemente ganó dos Billboard Music Awards y un American Music Award. El año pasado, Uchis se llevó a casa su primer Billboard Latin Music Award, Grammy, Premios Nuestra Tierra y Univision Premios Juventud, además de presentarse en los Premios de la Herencia Hispana en PBS, donde fue reconocida como la Invitada de Honor Inspira 2021. También fue portada de Office Magazine, se presentó en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” y recorrió arenas de Norteamérica con Tyler, The Creator.

Habiendo crecido entre Virginia y Colombia, Kali Uchis saltó a la fama con su proyecto “Por Vida” en 2015. El álbum debut de Uchis en 2018, Isolation, recibió elogios de la crítica y apareció en las listas de Best Of en Rolling Stone, Pitchfork, NPR, Vulture y muchos más. Uchis ha colaborado y compartido escenarios con SZA, Gorillaz, Jorja Smith, Diplo, Major Lazer, Snoop Dogg, Kaytranada, Leon Bridges y más, recorriendo todo el mundo con presentaciones aclamadas en Tropicalia y en Coachella, Governors Ball, Bonnaroo, Austin City Limits, Lollapalooza y muchos otros.

GC