Justin, ¿flechado por una mexicana?

Sabemos que Justin Bieber tiene un corazón de condominio. Algunas han logrado quedarse en él unos meses, otras unos días. Y la más reciente busca conquistarlo. ¿Lo curioso? Que es latina y de paso, ¡de ascendencia mexicana!

El nombre de esta chica es Paola Paulin, una actriz que además de raíces mexicanas tiene sus orígenes en Colombia. ¡Ah, y no es muy dada a la discreción!

La joven, quien intenta forjar una trayectoria en Hollywood, habló largo y tendido en el programa “Suelta Sopa”, donde no negó que entre ella y el artista exista un romance. “Desde que lo conocí, sentí que estábamos en la misma vibración, él es una persona primero que nada religiosa, así fue como más conectamos, muchas veces fuimos a la iglesia juntos, a una iglesia cristiana”.

De acuerdo a la revista “Quién”, sobre el momento en que se encuentra Bieber, Paola expresó que “él está en el mejor momento de su vida, está dando amor, él simplemente quiere ser la mejor versión de él”.

Siempre sonriente, Paulin expresó lo que más le gusta de Justin: “Lo que más me gusta de él, es (que es) una persona que está aquí para dar amor, que quiere cambiar el mundo, que tiene un propósito en la vida, y yo creo que la gente a veces se pierde y él lo tiene claro”.

Al ser cuestionada sobre si es o no la novia de Bieber, la respuesta fue un tanto misteriosa: “Honestamente soy partidaria de que a veces nos enseñan a amar de una forma incorrecta, amar con libertad yo creo que es mejor, pienso que entre más libre dejes a alguien, mejor esa persona te va a amar”. ¿Le creemos o no?

MÁS NOTAS DE LA FARÁNDULA

Chule es fan de “El Sol”

Aracely Arámbula, quien tiene dos hijos con “El Sol” de México, confesó a la revista “People” que ya vio la serie.

“Para mí los domingos, incluso estando en ‘Masterchef’, son sagrados porque son para mis hijos. Pero bueno, vimos la promoción, vi algunos promocionales por supuesto. Este domingo no pude ver la serie, pero vi un pedacito que me mandaron y pues me pareció bien”, dijo a la publicación.

Sin embargo, la actriz de 43 años de edad comentó que sólo ha visto algunas partes de la serie, pero eso no le impidió ver que en ella se muestra el lado más humano de sus personajes principales. “Me da gusto que se vea el lado humano del artista, que se vea todo lo que ha sucedido”.

Selena Gómez y su mejor cara

Selena Gómez podrá ser millonaria, viajar por todo el mundo y presumir haberle roto el corazón a Justin Bieber, pero no deja de ser una chica sencilla que se divierte como cualquier persona. ¿El ejemplo? Se pone a hacer “selfies” en su celular.

Reviven la leyenda de “Selena”

Edward James Olmos, quien participó en la película “Selena Quintanilla” en 1997, ve con buenos ojos la serie televisiva que protagonizará Maya Zapata.

“Me encanta todo lo que está pasando, es importante, fue una estrella muy grande”, dijo brevemente a su llegada a los Premios Platino, a lo mejor del cine iberoamericano.

El histrión y Jennifer Lopez integraron el reparto del filme realizado dos años después de la muerte de la cantante de “Como la flor” y “Bidi dibi bom bom”. Olmos encarnó a Abraham Quintanilla, padre de la artista asesinada a balazos.

Actualmente, se graba en locaciones de México la serie “El secreto de Selena”, basada en el libro de la periodista María Celeste Arrarás, quien hurgó en el asesinato de la representante del Tex Mex.

Mariano César, vicepresidente de TNT LATAM, señal que estrenará la serie antes de concluir el año, considera que al igual que la de Juan Gabriel (“Hasta que te conocí”) se basa en un personaje que fue querido por el público mexicano.

“La producción va bien y eso ya nos entusiasma mucho a nosotros, esperamos lanzarla pronto”, informa.

Además de Zapata, en el reparto se encuentran Damayanti Quintanar (“El vato”) quien personificará a la homicida Yolanda Saldívar y Sofia Lama (“Guerra de ídolos”) estará en la piel de María Celeste.

El lío de Kanye West

Kanye West, que ya había sido objeto de críticas por haber apoyado a Donald Trump, generó nuevamente una polémica este martes al afirmar que la esclavitud era una “opción”.

“Uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. ¿400 años? Parece una opción”, dijo el rapero de Chicago en una entrevista con el sitio de informaciones sobre celebridades TMZ en oportunidad de la próxima publicación de sus dos últimos álbumes.

“Estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra ‘prisión’ porque ‘esclavos’ está demasiado ligada a los negros”, dijo.