Justin Timberlake lanzará el 2 de febrero su nuevo disco

El cantante estadounidense Justin Timberlake, editará el próximo 2 de febrero su nuevo disco, que llevará por título "Man of the Woods".

Timberlake, de 36 años, anunció hoy a través de Twitter la publicación de este álbum que llegará al público tan solo dos días antes de que el cantante se suba al escenario del Bank Stadium de Mineápolis (EU) para actuar durante el descanso del Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL).

"Este disco está muy inspirado por mi hijo, mi mujer (la actriz Jessica Biel), mi familia, pero, más aún que por cualquier otro álbum que haya escrito, por de dónde soy"

En las imágenes desveladas hoy se ve a Timberlake acompañado por su familia en la naturaleza, así como al productor y cantante Pharrell Williams trabajando en el estudio de grabación.

"Man of the Woods" es el primer disco del exintegrante del grupo NSYNC desde "The 20/20 Experience - 2 of 2" (2013).

En 2017 recibió una nominación al Oscar a la mejor canción original por su exitoso single "Can't Stop the Feeling!", que formó parte de la banda sonora de la cinta animada "Trolls" (2016).

La última vez que Timberlake protagonizó el intermedio de la Super Bowl, uno de los espectáculos más mediáticos en Estados Unidos, fue en 2004 en una actuación que provocó una gran polémica.

En aquel año, Timberlake y Janet Jackson cantaron un tema durante el que realizaron una coreografía de carácter sexual, al final de la cual el artista arrancó una pieza del atuendo de Jackson dejando por unos segundos su pecho derecho al descubierto.

El artista nacido en Memphis en 1981 ha dedicado también parte de su carrera al mundo de la interpretación y recientemente estrenó "Wonder Wheel" (2017), la última cinta de Woody Allen y en la que comparte escenas con Kate Winslet.

La filmografía de Timberlake incluye otras cintas como "The Social Network" (2010), "Trouble with the Curve" (2012) o "Inside Llewyn Davis" (2013).

GC