Justin Timberlake desata controversia con posible indirecta hacia Britney Spears

Aunque la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake terminó hace más de 20 años, los problemas entre ellos persisten hasta la fecha.

Cuando la llamada "Princesa del pop" publicó su libro, en él hizo una serie de declaraciones sobre Timberlake, lo que originó que el cantante fuera sumamente criticado, pues Spears reveló que había perdido un embarazo porque Justin no estaba listo para la paternidad.

Esta fuerte declaración y las críticas en su contra lo orillaron a desaparecer del ojo público y mantener un bajo perfil, al menos hasta que lanzara su nueva música, lo cual ocurrió hace un par de días.

Ahora, Timberlake ha decidido responder a su exnovia, aunque ella se disculpó por haberle causado problemas, lanzándole una fuerte indirecta en su último show en vivo, misma que lo ha llevado, de nueva cuenta, a ser cancelado en las redes.

Todo sucedió en la presentación que Justin tuvo en Nueva York, pues decidió tomarse unos minutos para hablarle al público: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme... con absolutamente nadie", dijo, para después interpretar "Cry me a river", canción que fue dedicada a Spears hace varios años.

El momento quedó grabado en video y de inmediato se hizo viral en las redes sociales, donde los fans de Britney y los usuarios en general causándole fuertes críticas y ataques: "¿él sigue siendo relevante en el mundo de la música, alguien sabe?", "No entiendo cómo piensan que atacar a una mujer durante 20 años es cool", "Qué hombrecito tan desagradable", "Un hombre de 50 años hablando de como usó la carrera de su exnovia para catapultar la suya", "Es un pedazo de basura", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer

Las imágenes no tardaron en llegar hasta los ojos de Britney, quien, a través de sus redes sociales, decidió responder al también actor y fue tajante al asegurar que no permitirá que siga hablando de ella. Incluso, amenazó con tomar acciones legales y verse en los juzgados.

"Alguien me dijo que alguien estaba hablando de mí en las calles. ¿Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorando con tu mamá como lo hiciste la última vez? No me arrepiento", escribió Spears.

