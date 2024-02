¿Con dedicatoria para Nodal? Belinda se pone "Bélika" para cantarle al desamor

Finalmente, Belinda publicó su sencillo "Cactus", la carta de presentación de su nueva etapa como solista luego de muchos años de no lanzar música propia, salvo las colaboraciones que ha hecho constantemente con otros artistas.

Ahora, respaldada por Warner Music, la estrella pop se lanza a la aventura de los corridos tumbados para cantarle al desamor en lo que parece una dedicatoria para su ex pareja, Christian Nodal.

Y es que hay varias referencias hacia el sonorense en el contexto de la canción "bélika'' de Belinda, como el nombre del tema, pues el cactus es un referente que Nodal utiliza en su concepto sonoro, pues es originario de Sonora, Belinda también utiliza el color verde, otro distintivo de Nodal.

En el tema habla del polémico tatuaje de sus ojos que se hizo el sonorense. "De qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros", refiere la letra.

"No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar", continúa la canción, donde además refiere Belinda, "yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui", como si rememora la vez en que Nodal se expresó de su relación sentimental donde habló de préstamos que le pedía la cantante para ir con el dentista, por ejemplo.

Al final del videoclip de la canción, Belinda se tranforma en un cactus que florece.

Algunos usuarios consideran que salir con una canción de tiradera ya es algo tarde cuando Nodal ya hizo su vida con otra mujer, Cazzu, y con quien ya procreó un bebé.

