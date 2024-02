Justin Bieber se negó a colaborar con Usher para el Super Bowl

Desde el momento en que se reveló que Usher encabezaría el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del deporte y la música, surgieron diferentes teorías sobre la posible participación de Justin Bieber. La colaboración entre ambos artistas en el exitoso tema "Somebody to Love" en 2010 aumentó las expectativas entre los seguidores, sobre todo teniendo en cuenta a todo el tiempo en Bieber ha estado ausente de los escenarios.

Sin embargo, un día antes del gran evento, el portal "TMZ" informó que el compositor estadounidense había entablado conversaciones directas con Justin para hacer realidad el deseo de los fanáticos. Esta conversación entre amigos no involucró intermediarios, pero no estuvo claro cuál fue la respuesta de la voz de "Never say Never".

Más tarde, parecía que todo estaba encaminado para que Justin se uniera al espectáculo, ya que fue visto llegando a Las Vegas junto a la familia Kardashian, quienes son amigas cercanas de Hailey Bieber, la pareja del cantante. Sin embargo, todas las esperanzas se derrumbaron luego de que el cantante fue avistado en las gradas del Allegiant Stadium durante el juego entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Ahora surge la pregunta sobre por qué Justin Bieber rechazó la propuesta de su colega. Según un nuevo informe de "Page Six", Justin explicó a Usher que no se sentía listo para volver a actuar en vivo después de su retiro temporal.

"No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía”, explicó el medio.

A pesar de la negativa de Justin, Usher intentó persuadirlo para que rindiera homenaje a su historia juntos. El cantante también fue fundamental en el impulso inicial de la carrera de Bieber y luchó para que firmara con Island Def Jam Recordings, su sello discográfico.

¿Por qué Justin Bieber se retiró temporalmente de la música?

Durante su gira mundial en 2022, Justin tuvo que cancelar sus presentaciones después de ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt.

Te puede interesar: Cristian Castro recibe burlas por hablar con acento argentino

Esta condición, causada por una infección del virus de la varicela-zóster en un nervio de la cabeza, se caracteriza por una erupción dolorosa alrededor del oído, la cara o la boca, según "Mayo Clinic".

Desde entonces, Bieber se ha dedicado a ofrecer actuaciones privadas y recientemente participó en el NHL All-Star Weekend en Canadá.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

XP