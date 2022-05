Justin Bieber en México: El cantante sorprende al hablar en español y dedicar emotivo mensaje en concierto en Foro Sol (VIDEO)

Ser belieber, como se le llama a quienes siguen a Justin Bieber desde su debut en 2009, ya no es sinónimo de adolescencia: la mayoría de sus fans han crecido con él, lo han visto en su rebeldía y luego en su relación con Dios; han presenciado sus rupturas y su matrimonio.

“¡México, los amo mucho!”

Y en ese andar, por ejemplo, muchas han advertido que ya no son esas niñas que esperaban afuera del hotel junto a sus madres, sino mujeres que se hacen más conscientes con el paso del tiempo, en especial luego de vivir situaciones como una pandemia y temas de desigualdad.

Anoche eso se percibió en el concierto que el canadiense dio en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el que se disfrutó la música, pero hubo momentos para detenerse, algunos en los que el propio Bieber sorprendió con reflexiones e incluso con llanto.

"Ciudad de México, bienvenidos a mi tour. Este tour es acerca de la unidad y la aceptación porque todos somos iguales y en este mundo hay mucha división, mucha injusticia y conflictos raciales. Nosotros podemos hacer la diferencia, debemos de estar juntos y celebrar la unidad. ¡México, los amo mucho!", dijo el cantante durante su presentación.

JUSTIN BIEBER SUBIÓ A UNA PERSONA AL ESCENARIO COMO TRADUCTOR PARA QUE TODAS LAS PERSONAS QUE NO SABEN INGLÉS PUEDAN ENTENDER LO QUE DICE.

STANEO A LA PERSONA CORRECTA!! ❤️#JusticeWorldTour #JusticeTourCDMX pic.twitter.com/GJK3dnCKO0 — Justin Bieber Chile ���� (@streamJBchile) May 26, 2022

Como parte de su mensaje de unión, Justin Bieber interpretó algunas baladas como "2 much", con la que puso a todos con el sentimiento a flor de piel y, sin que nadie de lo esperara, a Justin le llegó la canción tanto que al final no pudo contener el llanto.

Como respuesta, los miles de fans que atiborraban el recinto trataron de abrazarlo con ovaciones y frases de amor.

justin bieber diciendo "te amo con todo mi corazón" en español siempre será mi debilidad



pic.twitter.com/EFvlLDht1H — josi��; (@sighrems) May 26, 2022

Justin Bieber: Fans incondicionales

Desde que aparecieron fuegos artificiales en torno a las 20:30 horas, los destellos de un arcoíris lleno de colores pastel rosa, lila, amarillo y azul iluminaron el escenario y a miles de fanáticos del artista, quienes trataron de emular su estilo con pantalón corto, tenis y playera holgada.

"Ahora ya vengo con mi novio, pero antes me acompañaba mi mamá. Me gusta desde que nací, bueno, cuando tenía como 10 años, ahora tengo 23 y lo sigo amando", dijo la fanática María José Hernández.

Aquellas beliebers que hace 10 años sólo gritaban "te amo" ahora decían, "hazme un hijo", "este hombre está hermoso" y "papito", sobre todo cuando veían al cantante moviendo sus caderas sensualmente en temas como "Sorry" y "Honest".

LA LAGRIMITA PRIMER NOCHE DE JUSTIN BIEBER EN MÉXICO Y SE CONMOVIÓ�������� pic.twitter.com/63DtahNVfr — Justin Bieber México | HOY CDMX ���� (@ibeliebersmx) May 26, 2022

Entre gritos ensordecedores de miles de chicas que trataban de desafiar las leyes de la física al tratar de traspasar las barreras para llegar lo más cerca posible del escenario, el cantante sorprendió con un video introductorio al que le siguieron temas como "Somebody", "Hold on", "Deserve you" y "Holy".

"Ciudad de México, estoy muy agradecido por estar aquí, este el mejor lugar en el que puedo estar", dijo al público, para continuar en español: "¡Te amo con todo mi corazón!".

Los gritos provocaban que el cantante se detuviera por segundos antes de iniciar cada canción, pero él trataba de no hacerlo tanto porque la multitud se descontrolaba y no dejaba de gritar: "Justin Justin, Justin".

Ni los relámpagos que se escuchaban a la distancia ni las gotas de lluvia que amenazaban el lugar detuvieron los ánimos de los asistentes, quien no dejaban de corear cada una de las canciones que el canadiense interpretaba, como "Yummy" y "Hold tight".

Fue "Love yourself" el tema con el que Justin pasó a ser el corista y sus fans la voz principal, mientras el recinto se iluminó con las luces de los celulares.

Justin sólo necesitó su micrófono para robarles nuevamente el corazón a sus admiradoras: en algunas canciones bailaba junto a sus bailarines y, en otras, simplemente se limitaba a quedarse parado o caminaba de un lado a otro, tal y como lo hizo durante su interpretación de "Baby".

El tema lanzado en 2010 hizo enloquecer al público, al tiempo que las pantallas captaban cada uno de los movimientos de Justin, que eran acompañados por pirotecnia y rayos láser.

"Gracias, México. Rezo por la fuerza, la sanación y la justicia, rezo por los que tienen el corazón roto y rezo por la paz", dijo Bieber antes de despedirse.

Para saber

La primera visita del cantante canadiense a México fue en 2011. Se presentó en la Ciudad de México y en Monterrey.

En 2012 rompió récord de asistencia en el Zócalo capitalino: 210 mil personas.

En 2017 regresó con su Purpose World Tour, también visitó tres ciudades mexicanas.

Cinco años después, regresó con el Justice World Tour; programó cuatro conciertos en tres ciudades.

