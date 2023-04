Julián Figueroa falleció la medianoche del domingo, impactando al medio del espectáculo, pues tan sólo tenía 27 años y dejó con su partida a una viuda y un niño de cinco.

Muchas celebridades han dado sus condolencias a Maribel Guardia. No fue el caso del influencer Fofo Márquez, que se ve envuelto en la polémica tras asegurar que Julián Figueroa falleció porque "él era adicto".

Por medio de TikTok, el influencer aseguró que conoció al hijo de la Miss Universo en sus inicios como creador de contenido. "Él iba saliendo de Oceánica, de recuperación. Él era adicto a… ya saben, no se puede decir en TikTok", dijo Márquez

Aunado ello, cuestionó que no se quiera hacer público el fallecimiento de Figueroa. "Veo que no quieren hacer público el tema por el que falleció y está bien, se respeta, pero yo creo que ha de haber sido por eso que falleció". "En lo que yo había quedado es que él se había recuperado, pero pues yo creo que no, yo creo que recayó", añadió.

Finalmente, aconsejó a los usuarios a no caer en vicios. "Tengan cuidado las nuevas generaciones, no caigan en vicios, porque son delicados, cada vez hacen más daño". Hasta el momento, el video cuenta con 4.3 millones de reproducciones y con más de 143 mil "likes".

FS