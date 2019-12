Juan Solo ahora te pondrá a bailar

Uno de los cantautores más dinámicos y vertiginosos de la última década que está a días de terminar, es Juan Solo, quien ha hecho una carrera sólida desde la independencia, pero como todo cambia y evoluciona, el músico ahora se encuentra en una nueva etapa, recién firmó con Universal Music. En esta metamorfosis, está experimentando con sonidos más latinos y bailables, para muestra “A prueba de ti”, que recién publicó en noviembre pasado.

“Tenía que arriesgarme, estoy regresando después de dos años de no sacar nada en plataformas digitales, es mi primer sencillo de la mano de Universal Music. Entonces, quería que sonara a algo poderoso, pero romántico a la vez y creo que lo logramos”, comparte en entrevista. El tema tiene un toque del estilo urbano, pero le da la vuelta concentrándose en una esencia más “latin pop”.

“No queríamos caer en hacer un reggaetón y ya, sino utilizar los sonidos para desarrollarlos a mi manera y quedó una fusión ahí rara, que los invito a que la escuchen. Pusimos todo el corazón en el tema desde que la escribimos con un par de amigos que se llaman Luis y Agustín, sentí que había algo distinto en esta rola y fue la que marcó un antes y un después de lo que estaba escribiendo. A partir de ésta, he estado desarrollando las canciones con las que me he estado quedando últimamente. El público ha recibido muy bien el tema, han sentido la pasión con la que se compuso”.

El anterior proyecto de Juan Solo fue un álbum en vivo de nombre “Capítulo 1”, hizo un estreno en cine y de hecho vino a Guadalajara a la función, fue un año de estar girando con este material, luego vino otro año donde el cantautor necesitaba reinventarse, hurgar en su creatividad para ofrecerle algo distinto a su audiencia, por eso es que pasaron dos años para que llegara con música fresca.

“Sentí ese llamado que los artistas tenemos de reinventarnos, tenía que hacer introspección y a veces es incómodo, pero creo que también es de esos lugares de donde nacen las cosas más bonitas. Tuve la fortuna de escribir este nuevo material que se viene con Gian Marco, con Andrés Castro, con Saga WhiteBlack que trabaja mucho con Nicky Jam, pero sin soltar mi guitarra y mi brazo romántico que me gusta mucho”.

Sin perder su libertad artística

De ser independiente a estar con una disquera transnacional, dice Juan que no se ha sentido limitado, al contrario, ahora son más personas las que se suman para que le vaya bien a su carrera.

“Tuvimos algunos acercamientos al principio de mi carrera (con disqueras) y como que yo necesitaba hacer muchas cosas previo a esto. Lo de Universal comenzó a cocinarse desde hace un año más o menos, tardamos algunos meses en ponernos de acuerdo en cosas de contrato, pero lo que nunca se perdió es el afán de trabajar con las personas que están ahí, encontré mis aliados dentro de la compañía. Me daba miedo perder mi libertad artística y la verdad es que no, es como una leyenda urbana que es falsa, afortunadamente creen en lo que hago y han visto lo que he caminado en estos años. Entonces, no solo lo valoran, sino que quieren ayudarme a llegar a más personas y eso está increíble”.

Sigue componiendo

Sobre su faceta de compositor, ha estado trabajando con artistas como la chilena Maca del Pilar en “Magnético” y con Edith Márquez con Banda El Recodo en “Tú me obligaste”, “son los tops de la música del regional mexicano. Me están pasando cosas muy bonitas. Me grabó Pee Wee y también Mariana Seoane, de hecho viene otra que va a sacar este año, ya grabó (ella) el video. Entonces, también a nivel autoral, estoy contribuyendo en las carreras de otros y eso me encanta, para mí hacer música es lo único que tengo para mí existencia, no tengo un plan b”.

De gira

La gira comienza a principios del año que viene donde Guadalajara estará incluida. Por lo pronto ya avisó que el viernes 28 de febrero cantará en Perú con Kurt, otro cantautor de la nueva ola de músicos que le cantan al amor. Espera Juan Solo pronto internacionalizar su carrera, el cual es uno de los proyectos que se plantea trabajar ya.