Juan Pablo Castañeda vive su primer exorcismo fílmico 

Un buen susto es lo que promete Juan Pablo Castañeda con “El exorcismo de Carmen Farías”, su más reciente protagónico junto a Camila Sodi y Juan Carlos Colombo, que llega a las salas mexicanas hoy 5 de mayo, con una historia que llevará a los espectadores a mirar el cine de terror con otros ojos.

Previo a que esta película dirigida por Rodrigo Fiallega tenga su debut en la cartelera, Juan Pablo Castañeda comparte las emociones que experimentó con este filme que, en su carrera, es el primero que lo pone ante una narrativa de misterio y terror.

“Yo creo que sí se van a asustar, también hay terror psicológico, horror, exorcismos. Lo más bello de este proyecto es que es mexicano, está bien armado y editado, los efectos especiales están muy bien, la actuación de Camila Sodi está espectacular y la colaboración con Juan Carlos Colombo está bastante buena”.

Impulsado por Mercedes Gironella, reconocida directora de casting, Juan Carlos Castañeda tuvo su primer acercamiento con esta historia para comprender las ambiciones de esta trama que relata la travesía de una periodista, quien pese a estar en las coberturas diarias de la nota roja, tendrá que indagar en sus propia historia familiar sin imaginar los macabros secretos que se han guardado por años.

“Mi personaje es ‘Julián’, esposo de ‘Carmen’, representamos a una pareja joven, muy bonita y llena de emoción hasta que todo se comienza a derrumbar. Yo convenzo a ‘Carmen’ de ir a la casa donde todo empieza a suceder, prácticamente la dejo ahí y sale el demonio”, explica Juan Carlos Castañeda, al detallar el proceso actoral y principalmente físico que adoptó para añadir esos toques de suspenso en cada escena.

“Tengo caracterización, tengo una mirada más penetrante, más hacia lo desconocido, con cierta duda hacia este tema de lo paranormal, de cómo lo vemos, si es algo que simplemente no conocemos y te genera ese misterio. Fue muy divertido armar este personaje”.

El actor, que ha hecho trayectoria con proyectos de renombre como “Club de Cuervos”, “Sense8”, “Sr. Ávila” y “Paramédicos”, detalla que esta historia, escrita por Molo Alcocer Delano (“Lady Rancho”), retoma la esencia del género del terror, pero con un estilo bastante mexicano, que a más de alguno le recordará esas historias de fantasía, misterio y esos personajes míticos de las leyendas que alguna vez escuchamos en la infancia.

“Como actor este es mi primer proyecto en este género y en mi vida personal yo sí me asusto, no soy muy fan de estar viendo películas de terror. Creo que de chiquitos veíamos bastantes, sobre todo películas de los 80, y me dejaron muy marcado y medio traumado, pero ya les estoy agarrando el gusto. Está padre ese sentimiento cuando te mantienen al borde del asiento y esperas en que cualquier momento algo va a tronar, te traen con el corazón en la mano”.

En busca de talento local

A la par de promocionar “El exorcismo de Carmen Farías”, Juan Pablo Castañeda busca impulsar su faceta como productor y director con un proyecto personal que lo anima a escoger a Guadalajara como punto de acción para atraer y trabajar con talento local, además de buscar recursos económicos que permitan que más iniciativas de esta naturaleza surjan desde la metrópoli tapatía para posicionarse en la oferta nacional e internacional.

“Puse una oficina en Guadalajara para empezar a buscar financiamiento, hay posibilidades de producir. Crecí en Guadalajara y me interesa mucho poder producir con gente de aquí, estoy concentrado en esto. Vamos a empezar con esta nueva empresa para la producción audiovisual. Es una serie de televisión lo que estamos cocinando, estamos en proceso de escribir, de armar el proyecto, todavía no tenemos el exacto -del proyecto y la compañía- por una cuestión de derechos, pero a finales de este año creo que podremos ver más claro”.

