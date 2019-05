Juan Manuel Bernal y las cartas de la pasión

Puede tratarse de un amor no correspondido o un apasionante romance. Dos extremos emocionales que se tocan, y que Juan Manuel Bernal está decidido a desmenuzar a través de las cartas que Antonieta Rivas Mercado envió a Manuel Rodríguez Lozano, mismas que para él significan un pretexto ideal para experimentar nuevos formatos escénicos en su carrera.

El histrión llegará a Guadalajara el próximo 5 de mayo dentro de las actividades multidisciplinarias del Festival de Arte Wit -del 4 al 12 de mayo-, en el Hotel Demetria (Av. de la Paz 2219), para leer “Las cartas” que Antonieta Rivas escribió y explorar una cercanía diferente con el público que, a decir de Juan Manuel, no se trata de una producción teatral tradicional, pues abogará por una lectura dramatizada en la que se pondrá en los zapatos de Manuel Rodríguez para adentrarse en esta peculiar relación.

“Trato de entender y ponerme en el lugar de Manuel Rodríguez, de cómo recibe las cartas y cómo las lee, que son maravillosas, pero también son fuertes. Lo que me llamó fueron las cartas, cómo Manuel las guardó tantos años, esa relación que pareciera ser de amor no correspondido, creo que al final hay una historia de amor que quizá no se concretó, pero hay una historia y así surgió el querer hacer esto desde hace muchos años”.

Antonieta, desde otra óptica

Juan Manuel señala que su encuentro con las cartas de Antonieta Rivas lo motivó a compartir este tesoro literario que, por una parte, muestra una de las facetas más viscerales de esta mujer que marcó rumbo en la vida cultural de México y, que desde otra trinchera, pone de manifiesto una de las formas de antaño para comunicarse a través de cartas, una práctica probablemente extinta en la actualidad.

“Es un homenaje hacia alguien a quien le debemos mucho, Antonieta Rivas fue una mujer importante para la cultura en México. Pienso en qué le provocaban estas cartas que son muy fuertes y hay poca oportunidad de conocerlas porque casi no hay ediciones y no las están reeditando. Para mí este material es valioso para la cultura de este país. Es un acercamiento, un acto voyerista de meterte a la vida íntima de dos personas a través de sus cartas, que tenían un gran significado que ya no se ve; ahora todos mandamos un WhatsApp y listo, pero, ¿qué significan estas cartas en estos tiempos?”.

El actor confiesa su anhelo para que la lectura “Las cartas” pueda evolucionar a una producción más compleja, en la que pueda acompañarse de otras actrices, aunque de momento en esta presentación debut hará mancuerna con su colega Fernando Ransom.

Aunque Juan Manuel Bernal descarta explorar por ahora la faceta de escritor, el actor destaca la pasión que tiene por la lectura y la promoción que ha hecho junto al Instituto Nacional de Bellas Artes por toda la República Mexicana.

“No solo con teatro, cuando voy con las lecturas me doy cuenta de la necesidad que existe en el espectador, del hambre que tiene de este tipo de espacios y acontecimientos. De aquí surgió también esta idea de ‘Las cartas’, que no se trata de una obra de teatro, pero sí llegar yo con un libro y hacerlo interesante para el espectador”.

Retoma sus actividades

Tras anunciar que se sometería a una operación para tratar una hernia, Juan Manuel Bernal comparte que salió sin complicaciones de esta situación, misma que lo obligó a tomar un descanso en sus proyectos para tratarse. Ahora se declara listo para aceptar nuevos proyectos y esperar los estrenos que tendrá en próximos meses en series y cine.

“Necesitaba reposo y descanso y entre proyecto y proyecto me surgió una hernia que me causó muchos problemas el año pasado, fue muy incómodo trabajar así hasta que me pude operar en febrero pasado al terminar la serie ‘El Monarca’ de Netflix. Ahora me siento bien y tranquilo, ya pasó el problema, por eso no acepté nuevos proyectos”.

¿Quién fue Antonieta Rivas Mercado?

La artista y promotora cultural Antonieta Rivas Mercado fue una parte importante en en desarrollo cultural del México de la primera mitad del siglo XX. Financió varios proyectos artísticos del grupo de los Contemporáneos como el Teatro Ulises y la novela “Dama de corazones”, del escritor Xavier Villaurrutia. Rivas Mercado conoció a José Vasconcelos en 1929 durante su campaña presidencial, de la cual fue patrocinadora. Decidió terminar con su vida por desamor el 11 de febrero de 1931 adentro de la Catedral de Notre Dame. Según una leyenda urbana, la pistola con la que se dio un tiro frente al altar pertenecía a Vasconcelos.

Agéndalo

Lectura dramatizada de “Las cartas” por Juan Manuel Bernal; 5 de mayo a las 18:00 horas, en Festival Wit. Librería del Hotel Demetria. Boletos: $300 pesos.