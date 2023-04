Juan Gabriel es uno de los artistas más grandes que tendrá México en su historia. Dejó un legado imborrable en la cultura con sus canciones, conquistó con su carisma, e incluso impuso moda con sus atuendos únicos.

Pero al parecer México no es el único lugar en el mundo donde el Divo de Juárez encandila con su encanto, pues algunos usuarios de redes sociales han destacado las constantes similitudes entre Harry Styles, el ídolo juvenil ex integrante de One Direction, y Juan Gabriel.

En TikTok, el usuario @Inwlls creó un divertido video en el que compara los atuendos de Harry Styles con los de Juan Gabriel, y algunos son tan similares que los usuarios han afirmado que Styles obtiene inspiración del mismo Divo de Juárez.

El video suma casi 43 millones de "me gusta".

FS