Joven mexicano triunfa en campeonato de UNO en las Vegas y gana 50 mil dólares

UNO, el famoso juego de cartas que ha provocado divertidas rivalidades en millones de familias y amistades alrededor del mundo cumplió sus primeros 50 años y para celebrarlo, han organizado el primer UNO Championship Series en Las Vegas, en el que el mexicano Aldwin Rodríguez fue reconocido como ganador de la competencia, volviendo a casa con 50 mil dólares y una emocionante historia que contar.

El primer UNO Championship Series Vegas. TWITTER/@REALUNOGAME

"Todavía no puedo creer que REALMENTE LO HICE. Gracias a todos los que me apoyaron, literalmente no podría haberlo hecho sin ustedes. Gracias por prestarme su energía, ¡LA BOMBA DE ESPÍRITU REALMENTE FUNCIONÓ! esto significa mucho para mí". Se lee en una publicación del joven campeón de 20 años.

INSTAGRAM/@UNO

Este evento al que acudieron cientos de espectadores y una lista de youtubers, gammers e influencers invitados, fue realizado en el HyperX Esports Arena de las Vegas el 11 de noviembre y transmitido en vivo esa misma tarde a través de las redes sociales de Mattel. Para elegir a los 8 jugadores del campeonato, los organizadores lanzaron un torneo digital en la app durante el verano en el que participaron miles de personas en todo el mundo.

Aldwin Rodríguez estudia la universidad en Sacramento. INSTAGRAM/@RODRIGUEZ_ALDWIN

Actualmente, Aldwin estudia ingeniería mecánica en una universidad de Sacramento, lugar en el que ha vivido junto a su familia durante los últimos años y con los cuales, el joven se dice muy emocionado de compartir las ganancias de su premio, equivalentes a poco más de un millón de pesos en México.

El juego UNO fue inventado en 1971. UNSPLASH/SIMON REY

Aunque el póker sea reconocido como el juego de cartas más famoso del mundo, el juego del UNO no se le queda atrás, pues durante los últimos 50 años ha entretenido a millones de familias de varias generaciones. Ya sea causando rivalidades impredecibles con los +4 o dando agradables sorpresas con 'algún comodín', este clásico se ha convertido en uno de los juegos más buscados cada navidad desde que se vendieran sus primeros mazos de cartas en 1971 hasta las 10 millones de barajas reportadas por Mattel este año.

Juego de cartas edición especial de aniversario. INSTAGRAM/@UNO

CP