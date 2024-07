Rosa Icela habla de “no impunidad” (?)

Vestida con traje sastre de color blanco y con un pin o fistol de solapa con la caricatura de Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), Rosa Icela Rodríguez, teniendo como “guardaespaldas” al inquilino de Palacio, se paró frente al micrófono del salón Tesorería -donde se desarrolla cotidianamente la mañanera- y con voz de “corridito” -no como el que la vigilaba- dijo: “Todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible”. Se refería al asesinato de Milton Morales, quien se desempeñaba como Coordinador General de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones especiales de la SSC. Pero aclaró, “Evidentemente por razones de la propia investigación se dará a conocer en su momento cuál es el avance. No queremos ningún detalle, ninguna filtración porque lo que queremos es que haya un castigo a los responsables y QUE NO HAYA IMPUNIDAD EN ESTE CASO”. La futura secretaria de Gobernación -a partir del 1 de octubre, en la nueva administración de Claudia Sheinbaum- ¡lo había dicho!

Bajo qué argumentos o análisis llegaría la encargada de la seguridad en nuestro país para concluir que este crimen no quedará impune. ¿No estará enterada de la realidad que se vive en México? ¿Con base en qué elementos?, porque lo que dicen las estadísticas sobre la impunidad, nos indican que hay muy pocas posibilidades de que se dé con los responsables y menos que se conozcan las causas de la agresión y la consumación del delito. Un reporte de Impunidad Cero -iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad-, en México, dice: “de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 por ciento se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento”.

Basado en la anterior realidad de impunidad que se vive en México, le da validez a la conclusión que sobre el tema presenta World Justice Project, donde señala que “Las sociedades democráticas que están basadas en el Estado de Derecho, cuentan con instituciones fuertes y que rinden cuentas, y tienen procesos de toma de decisiones transparentes e inclusivos y son más proclives a proteger efectivamente los derechos humanos y a las víctimas. LA IMPUNIDAD ES EL CAMPO DE CULTIVO PARA QUE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS OCURRAN, además de socavar el tejido social”.

En el ensayo Anatomía de la Corrupción de María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, se concluye que “si los niveles de corrupción en nuestro país son los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores”, mencionando los datos del Índice Global de Impunidad que son los reconocidos oficialmente por la Organización de Naciones Unidas.

Rosa Icela Vega dijo en la mañanera que la investigación en el asesinato del agente de la SSC “se va a ser muy prudente, porque lo más importante es que no haya impunidad”. Y yo me pregunto, ¿por qué en este caso es “importante que no haya impunidad” y en los cerca de 90 asesinatos que en promedio se cometen a diario en México o en los 193,216 que se han cometido hasta ayer en este sexenio no se aplica la misma “prudencia” y se han dejado impunes? ¿Usted, qué opina?