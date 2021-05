Joss Favela regresa a sus raíces con disco de la suerte

El cantautor sinaloense Joss Favela se encuentra promoviendo su tercer disco de estudio “Llegando al rancho”, material con el que honra a sus raíces y a sus padres. Comparte que aunque salió desde los 13 años de su casa para irse a la Ciudad de México, no hay otro lugar en el mundo que su rancho para sentirse pleno y contento, y esto se puede reflejar en esta placa de 13 temas donde incluye una colaboración con Jessi Uribe en el tema “El alumno”.

“Este disco es muy especial para mí porque toco un tema que para mí es esencial, mis raíces, con la gente que quiero, porque es el lugar donde más me gusta estar en el mundo, habiendo tantos, me gusta estar en Caitime, Sinaloa. Y de eso se trata este álbum, de ser honesto con la música”. Con este proyecto se siente más relajado, más en su entorno, señala que en el primero había todo que ganar porque se estaba dando a conocer, mientras que la segunda placa representó más la adrenalina de superar al anterior disco, pero ahora está cantando y componiendo sobre lo que más le gusta.

Además, el significado de este proyecto es un tanto cabalístico, pues aunque no es un fiel creyente de la astrología, sí de la numerología. Este material es el tercero en su carrera; la canción número tres –“Ya no quiero andar contigo”– fue elegida como su primer sencillo, la cual tiene una duración de tres minutos con 33 segundos, él es el tercer hijo, nació a las tres de la tarde y recién cumplió 30 años.

“No es que no crea en la astrología, es que uno cree cuando le conviene, pero los números me parece que tienen una magia padre y el número tres siempre me ha gustado, hay ciertas cosas que se van sumando y que llegan, todo es tres en este disco, no sé si tenga que ver con algo que estamos llamando, y eso me tiene emocionado y me hace pensar que las cosas van a estar bien”.

Sobre cómo ahora desarrolla la música que hace para él o para otros artistas, comparte para EL INFORMADOR que crea su mensaje tal cual lo siente, con las palabras que para él tengan un real significado.

“Cada vez más siento que soy neta con mi discurso. Ya no comprometo la manera en la que decimos las cosas en mi casa, en el rancho o en Sinaloa por buscar una cosa comercial a nivel general, y antes sí lo hacía. Antes, si yo quería decir algo buscaba la manera de que tuviera un contexto más general para que fuera entendido por todos y ahora está (el mensaje) impreso tal cual y natural, habrá quien lo entienda y quien no, y si le gusta la canción lo va a investigar”.

Finaliza al decir que en cuanto le avisen que se pueden hacer shows , comenzará a organizarse, destaca que ya han habido acercamientos, “pero lo estamos llevando de la mejor manera para encontrar el camino más seguro, porque es de lo que más se nos antoja hacer, regresar al escenario”.

MB