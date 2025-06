Nana Calistar: Horóscopos para HOY 26 de junio de 2025

Aries

Evita dejarte influenciar por personas entrometidas que no tienen nada mejor que hacer y cuyos consejos no valen la pena. Es momento de que aprendas a tomar tus propias decisiones sin buscar constantemente la aprobación de los demás. Un amor del pasado podría reaparecer con el típico “he cambiado”, pero tú ya no estás dispuesto(a) a retomar relaciones que no te aportan nada positivo.

Tauro

Presta atención a tu alimentación y a tus hábitos, ya que en estos días podrías aumentar de peso con facilidad. No se trata solo de estética, sino de salud y de evitar esas fotos que luego te hacen decir: “¿de verdad me veía así?”. Cuida lo que consumes y, si no haces ejercicio, al menos modera tus cenas. En el terreno amoroso, trata de ser menos intenso(a); tiendes a enamorarte con rapidez y acabas suplicando por alguien que no lo merece.

Géminis

Ten precaución con los chismes en la familia, ya que estarán a flor de piel. Parientes, primos, tías o ese familiar lejano de siempre podrían mostrar su peor cara y desatar rumores. No te involucres en conflictos que no son tuyos, pero tampoco permitas que te pasen por encima. En el amor, aquello que antes te ilusionaba ahora te parecerá algo sin sentido. Te darás cuenta de que, entre tantas opciones, ninguna vale la pena. Aléjalos a todos y concéntrate en ti mismo(a).

Cáncer

Aléjate de las situaciones prohibidas, especialmente si esa persona ya tiene pareja. Involucrarte en ese tipo de relaciones solo te traerá conflictos, malentendidos y posibles pérdidas, incluso materiales. No te metas donde no eres bienvenido(a), porque podrías salir más lastimado(a) de lo que imaginas. Por otro lado, una amistad llegará con información reciente sobre una expareja o alguien que ha estado hablando de ti. Escucha, pero no te obsesiones; si te molestara cada comentario, nunca terminarías de enojarte.

Leo

No te entristezcas por lo que ya quedó en el pasado ni te angusties por un futuro incierto. Déjate llevar por la vida y permite que te sorprenda. Disfruta el presente y valora lo que ya tienes, porque tu propia compañía es suficiente para encontrar la felicidad. Quien realmente te aprecie, hará el esfuerzo por estar contigo; quien no lo haga, simplemente déjalo ir. No estás para esperar ni soportar a cualquiera.

Virgo

Se avecina un viaje muy significativo para ti, aunque no todo será perfecto. Toma precauciones, ya que podrías estar más propenso(a) a accidentes o situaciones inesperadas. Un reencuentro con alguien que no veías desde hace tiempo despertará emociones intensas, y recibirás un mensaje o correo que alegrará tu corazón.

Libra

Tienes en mente un pequeño proyecto de compra o venta que podría ayudarte económicamente y generar buenos ingresos, pero mantente alerta con las personas con las que te relacionas, pues no todas las sonrisas son sinceras. Ve tras tus sueños, porque estos meses del año vienen cargados de cambios importantes: podrías cambiar de empleo o incluso mudarte de ciudad.

Escorpión

Muchos de los problemas que enfrentas se deben a que dejas las cosas inconclusas, y cuando por fin decides avanzar, te desanimas o te echas para atrás. Te dejas influenciar demasiado por las opiniones de los demás, cuando ya es momento de dejarlas de lado y vivir tu vida sin cargar con el drama de otros.

Sagitario

Estás viviendo una montaña rusa emocional: pasas de la risa al enojo en un instante. Es momento de calmarte y tomarte la vida con más tranquilidad, porque el exceso de estrés no te está ayudando en absoluto. También presta atención a alguien cercano que ha comenzado a comportarse de forma distinta contigo; sospecha que estás hablando mal a sus espaldas. Aunque no sea cierto, lo mejor es aclarar la situación antes de que el conflicto se agrave.

Capricornio

Se aproximan cambios importantes en el ámbito laboral, y por fin tu situación económica comenzará a mejorar. Si venías atravesando una etapa difícil, ahora empezarás a ver señales positivas y nuevas oportunidades en el horizonte. No dejes de soñar ni te des por vencido(a), especialmente ahora que estás tan cerca de lograrlo. Cada tropiezo que tuviste te hizo más fuerte y más decidido(a) que nunca.

Acuario

Prepárate, porque una dosis de realidad está por llegar y te hará crecer, te guste o no. Una experiencia algo intensa te abrirá los ojos y te recordará que la vida va más allá de los likes y los coqueteos en redes sociales. Estás en un momento en el que ya no puedes seguir improvisando; es hora de tomar decisiones claras sobre lo que realmente quieres y sobre quién merece estar en tu vida y quién no.

Piscis

Una amistad cercana estará atravesando un drama amoroso, y como sueles absorber las emociones de los demás, querrás hacerte cargo del problema. Sin embargo, es importante que pongas límites: escucha y brinda tu apoyo, pero no te involucres más de lo necesario ni te dejes arrastrar por los problemas que no son tuyos.

