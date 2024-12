El actor José Luis Cordero, mejor conocido por ser "Pocholo" en la serie Papá Soltero (1987), se volvió viral por haber realizado una broma en la que sufre de un problema de salud en plena función de obra de teatro. El suceso, captado en video, se volvió viral en pocos momentos, provocando una ola de comentarios negativos y críticas.

El video circulando muestra una escena de la presentación El diablo tiene otros datos. Una pastorela en tono de humor con un elenco de actores reconocidos entre los que se encuentra, además del “Pocholo”, “La Chupitos”, “El indio Brayan”, “Poere Angelo Yurem”, Jessica Segura, Juan Frese y Quetzali. En la sinopsis de promoción de la obra, la historia se resume de la siguiente forma: "un grupo de alegres e irreverentes pueblerinos tienen que vencer las tentaciones y maldades de los simpáticos villanos de esta historia: 'EL PEJE' y su ayudante 'MARCELO'".

La temporada de El diablo tiene otros datos comenzó el 1 de noviembre del año presente y se extenderá hasta el 5 de enero del 2025. Se presentan tres veces a la semana, en viernes, sábado y domingo en el Teatro Tepeyac ubicado en la Calzada de Guadalupe 497 en la Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX).

Pese a que la obra de teatro tiene esa tonalidad de comedia, todo parece indicar que la broma del "Pocholo" solo estaba planeada por el integrante, ya que tanto los espectadores presentes como los actores en escena se quedaron desconcertados.

En las imágenes captadas se puede ver un fragmento de la obra en la que José Luis Cordero aparece tirado en la escena. Dicha posición parece natural a la escena que corre en el momento, sin embargo, cuando toca la participación del "Pocholo" no hay interacción del actor, por lo que uno de los actores se acerca y da una pequeña patada buscando su reacción.

Cuando esto no sucede, la preocupación llevó al actor a salir de su personaje y llamar al "Pocholo" por su nombre: "José Luis" y pedir insistentemente la caída del telón. Por la falta de respuesta se puede intuir que el sujeto habría sufrido un desmayo o incluso un infarto, sin embargo, todo era parte de un plan secreto. Después de sacarlo de escena, el actor regresó al escenario para confesar que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes, a lo que pueden escucharse un par de risas de alivio, sin embargo, la recepción de la broma en redes sociales no fue tan amable, pues muchas la consideraron de mal gusto y consideraron que con esa clase de "sustos" no se juega.

Aquí se encuentra el video:

