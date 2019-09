"José José me pidió que siguiera cantando", afirma Sara Sosa

Sara Sosa, mejor conocida como "Sarita", aseguró que en su última conversación con su padre, José José, el "Príncipe de la Canción" le pidió que continuara cantando.

La hija del intérprete de "Lo que un día fue no será" sostuvo que antes de morir su padre y ella hablaron respecto a la carrera musical de "Sarita".

"Me tomó la mano y me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera musical", comentó en entrevista a Univisión.

La hija de Sara Salazar indicó que su padre se fue en paz y que al momento de su muerte estaba tranquilo y durmiendo.

La muerte del intérprete de "Almohada", señala "Sarita", fue inesperada, pero, de acuerdo con ella, no se debió al cáncer que lo aquejaba sino a una condición de deterioro de su cuerpo.

"Tengo un deber y una responsabilidad de hablar. El público sabe que no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, pero mi papá hubiera querido que yo hiciera esto", agregó.

"No fue el cáncer, porque cuando llegó acá él ya no tenía cáncer, se estaba recuperando poco a poco, él tenía muchos planes de fin de año", puntualizó la joven que está casada con Jimmy Ortiz.

El mensaje que la hija menor que José José envió a sus hermanos José Joel y Marysol Sosa fue que debían estar unidos en ese momento a pesar de las diferencias y las circunstancias del pasado.

jb