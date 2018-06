Jorge García, tapatío a la conquista de Hollywood

El éxito no se consigue por arte de magia y Jorge García Castro es un tapatío que conoce a la perfección este dicho. Aunque su rostro no figura en el llamado “Séptimo Arte”, su nombre es bien conocido en la industria de Hollywood, resaltando como uno de los mexicanos más activos del cine gracias a su creatividad e ingenio en la producción y ser co-fundador de Altered.la y 2 Friends Media.

Jorge García nació en Guadalajara y en 2001 tomó la decisión de emprender el vuelo para completar sus estudios profesionales y situarse en Estados Unidos, sin imaginar que al tiempo se convertiría en uno de los productores más importantes del gremio no solo en el formato tradicional del cine, pues plataformas como Netflix también lo ha fichado para que esté a cargo de toda la estrategia de efectos especiales para todo su contenido original, tanto en series como en películas.

“Hay muchos directores que tratan de poner más su visión y eso nos reta. Yo apuesto mucho a los directores, si algo no funciona lo digo, soy un aliado, protejo la visión de los directores, encuentro la forma de adaptarme”.

Previo al estreno de uno de sus más recientes proyectos, “Dear Dictator”, película de comedia protagonizada por Katie Holmes y Michael Caine, Jorge echa un vistazo a su nutrida trayectoria analizando los retos que la industria del cine tiene y las oportunidades latentes para fortalecer al cine hecho por mexicanos desde cualquier parte del mundo.

“Tenemos que volvernos competitivos a nivel mundial, no solo pensar como cine nacional, si queremos tener producciones mundiales tenemos que pensar como todos los países que sí lo hacen. No solo tenemos que hacer películas mexicanas, creo que eso está bien representado, pero tenemos que pensar cómo podemos hacer para que las producciones mundiales se hagan en México, eso se logra teniendo incentivos fiscales más atractivos, tenemos muchas cosas para que se nos den esas producciones”.

De niño, Jorge García vio “Volver al futuro” y más que tener la inquietud de actuar, el descubrir lo que implica una producción y ver los créditos de todos los realizadores fue lo que lo atrajo para visualizar su vocación a esta industria y formar parte de plataformas como Netflix, que han revolucionado la manera de contar historias en la pantalla.

“Un tío me explicó que en una película trabajan muchas personas, que no solo eran actores y directores y eso se me quedó grabado. Siempre me interesó contar y escribir historias que se hicieran realidad y ahora como productor puedo generar ideas, contar historias y con Netflix ha cambiado cómo funciona la industria del cine y la televisión, seguimos haciendo contenido pero con más oportunidades para hacer en más lugares y con más personas este contenido”.

Búsqueda personal

Al llegar a Estados Unidos, García comenzó a trabajar como consultor para empresas de entretenimiento, posteriormente se integra a Walt Disney Studios, para producir y desarrollar películas para el mercado latino y de paso, ser consultor interno para producciones internacionales como “Piratas del Caribe 4”, “Alice in Wonderland” y “Tron: Legacy”, entre otras. Pero fue hasta 2011 cuando el tapatío emprende su proyecto personal como productor en cine y comerciales a través de “Altered.la”, en mancuerna con su socio Marcos Cline-Marquez.

“Yo quería aprender cómo funcionaba esa industria, en Guadalajara no conocía mucho de eso y eventualmente fui entendiendo que yo quería ser productor, uno de mis clientes era Disney y se dio la oportunidad de irme a Los Ángeles para trabajar ahí, les propuse que me dieran la oportunidad y eso me abrió muchas puertas”.

Jorge puntualiza que a su llegada en Estados Unidos, afortunadamente no experimentó un rechazo por sus orígenes mexicanos y la lucha porque los latinos fueran considerados para roles destacados no era tan marcado como ahora, sin embargo, considera que el situarse en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, fue un acierto ante la diversidad y apertura cultural que le permitió integrarse a las dinámicas de trabajo estadounidenses.

“Estuve en Nueva York y Los Ángeles que son ciudades más grandes y liberales, hay muchos latinos y nos sentimos más protegidos de alguna manera. A veces, ahora, sí se siente un cambio negativo, pero también se han dado más oportunidades”.

No todo ha sido fácil para Jorge García y sus producciones, pues aunque la experiencia y el éxito son sus cartas de presentación laboralmente, el tapatío se ha visto con puertas cerradas en su propio país para contar historias.

“Hay una película sobre una historia real de una pareja mexicana gay y tienen que salir de su pueblo porque no los aceptan y ahora viven en Nueva York, se fueron sin nada y ahora tienen restaurantes muy exitosos y no han podido regresar a México, yo quería contar esa historia, me acerqué al gobierno de Jalisco y desafortunadamente no nos quisieron apoyar y ahora la película se filmará en Ciudad de México y Puebla”, explica García, al detallar que habitualmente visita nuestro país para desarrollar comerciales.

“Siento que en México el cine no es una prioridad, entiendo que tenemos muchos problemas, pero esa visión tiene que cambiar, el cine atrae muchos beneficios para la economía y tenemos muchas filmaciones mexicanas o en español pero no estamos haciendo Star Wars ni las películas de Marvel, algo así puede costar 200 millones de dólares, pero las hacen en Atlanta y les regresan el 35% y eso es mucho dinero, pero te quedas con más de 100 millones de dólares para la economía, generas trabajo y esas cosas no se analizan”.

Trayectoria distinguida

* Netflix: Es el responsable de la estrategia de efectos visuales para el contenido original en series y películas de esta plataforma.

* Sony International Productions: Se ha desempeñado como consultor para las campañas de mercadotecnia y publicidad para el mercado hispano y para producciones mexicanas para su lanzamiento en Estados Unidos.

* Tribecca Film Festival: Lanzó la película “In a Relationship” con Emma Roberts y Michael Angarano, filme hecho por su productora 2 Friends Media.

* “The Haunting of Sharon Tate”: Actualmente trabaja en la producción de esta película teniendo como protagonista a Hillary Duff, para narrar la historia del asesinato de Sharon Tate por Charles Manson.

* “Dear Dictator”: Produce esta comedia con un elenco conformado por Michael Caine, Katie Holmes y Seth Green. “Este proyecto tuvo muchos retos, teníamos pocos días para filmar porque el presupuesto que teníamos no era muy alto y Michael Caine tenía otro proyecto también, teníamos que terminar en determinada fecha, a veces podemos regresar a hacer la fotografía adicional por si faltaba algo o no funcionaba para filmar cosas nuevas y ahora no tendríamos esa oportunidad”.