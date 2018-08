Jorge Blanco regresa a casa

El cantante, actor y bailarín tapatío Jorge Blanco tiene una trayectoria muy destacada en Argentina, Estados Unidos y otras partes de América Latina gracias a la proyección que le dio Disney a través de series y películas, y aunque en México también goza del reconocimiento, no había tenido la oportunidad de cimentar su carrera aquí, hasta este momento en el que prepara el lanzamiento formal de su álbum debut que verá la luz en 2019 y del cual ya están disponibles dos sencillos en plataformas digitales, “Si te tuviera” y el más reciente, “Escondida” que ya tiene más de cinco millones de reproducciones.

En entrevista, adelanta que estará abriendo el próximo concierto de Sebastián Yatra con Paty Cantú el próximo 6 de septiembre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex y que no descarta la idea de invitar a colaborar a Yatra en una de sus canciones para su nuevo álbum, por lo pronto avisa que la siguiente canción que salga al mercado será una colaboración con una mujer, pero aún están definiendo él y su equipo con quién lo harán.

“Viene esta nueva propuesta, primero con ‘Si te tuviera’ y ahora con ‘Escondida’, estoy muy contento y se viene mucho material para el resto del año, estaremos bombardeando con cosas nuevas todo el tiempo, el género es una mezcla de todo, es bastante pop, un poco con un urbano, con reggae, hay una balada por ahí y otras más que son de fiesta”, dice Jorge en entrevista.

Luego de vivir en el extranjero, quiere desarrollarse de lleno en su país. “El trabajo y la vida me han llevado a viajar por muchos lados, pero como yo siempre digo, siempre voy a estar regresando a mi país y este ya era un momento que me hacía falta y por qué no empezar este proyecto aquí en español y con mi gente y hasta ahora todo va muy bien, yo estoy muy contento”. Que sea hasta este momento es porque los proyectos de actuación que tenía se habían gestado fuera, “y los tomé para desafiarme, para romper fronteras y para viajar, porque me encanta”.

Jorge Blanco ha participado en producciones de calibre internacional como “High School Musical”, “Cuando toca la campana” y el éxito “Violetta” de 2012 a 2015.

Quiere ser profeta en su tierra

Con este nuevo proyecto musical, Jorge le mostrará a su público que ha crecido con él, cuál es su esencia como intérprete, pues anteriormente la música que había realizado había sido bajo sus personajes. “Ahora es diferente, son canciones mías, es lo que yo quiero proyectar a la gente, mi mensaje, historias que yo quiero contar. Justo con mi música quiero crecer con mis seguidores, tratar de juntarme con base a sus experiencias y tratar de identificarnos con las canciones y no es ni siquiera forzado porque yo también ya crecí y es algo natural, mis temas de conversación son distintos, ya he vivido otro tipo de cosas y se trata de madurar junto con los fans”.

Para este disco, Jorge ha estado trabajando con distintos autores y productores como con Andrés Torres y Maurio Rengifo, las mentes detrás de “Despacito” de Luis Fonsi, también ha hecho equipo con Andrés Saavedra, Mario Cazares y Sam Hanson, “son un gran grupo de personas y me gusta porque se generan diferentes mezclas, diferentes sabores e ideas y salen cosas padrísimas, de verdad que cada canción tiene su esencia”. Jorge estará en plan de promoción y espera pronto venir a Guadalajara para traer su música, “obviamente la tierra que me crío tiene que tener un trato especial”.