Jonas Brothers anuncian conciertos en México

Los Jonas Brothers preparan varios conciertos para 2024 como parte de su gira "The Tour: Five Albums. One Night", así lo dieron a conocer con un video en el que anunciaron las fechas de algunos shows que alistan para el siguiente año, en los que figura México.

Hace unos meses, Nick, Joe y Kevin Jonas informaron que pisarán ciudades europeas en 2024 como Barcelona, París, Milán, Ámsterdam y Londres, así como las australianas Sídney, Brisbane y Melbourne, en las que tendrán actuaciones por primera vez en su carrera.

Con "The Tour: Five Albums. One Night", los hermanos pretenden tocar en una misma noche todas las canciones de cinco de sus discos, por lo que se espera que sus presentaciones en vivo sean extensas. La última vez que la agrupación dio un concierto en México fue en 2022 y desde 2013 no se ha presentado en países como Chile, Argentina o Brasil, sin embargo, esa espera terminó.

Se dio a conocer que Jonas Brothers alista shows en ciudades como Sao Paulo, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, y Cancún, donde se presentarán el 30 de abril, en Ciudad de México el 3 de mayo, y en Monterrey el 6 de mayo. En mayo los Jonas Brothers lanzaron "The Album", un disco de larga duración producido por Jon Bellion, considerado por la crítica especializada su trabajo más maduro hasta la fecha.

En enero, el trío recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que reconocía sus más de 15 años en la industria musical. La agrupación debutó en 2005 con el disco "It's About Time", pero fue hasta su álbum "Jonas Brothers" que su carrera se catapultó a nivel internacional con temas como "Year 3000" y "S.O.S.".

En 2008 se convirtieron en estrellas de Disney tras participar en la película televisiva "Camp Rock" y después de varios discos y conciertos alrededor del mundo anunciaron su separación en 2013. En 2019, los hermanos regresaron a la escena musical con el tema "Sucker" del disco "Happiness Begins" y en marzo de este año actuaron cinco días consecutivos en Broadway.

