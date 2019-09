"Joker" no será proyectada en cine donde ocurrió tiroteo por "Batman"

La versión de Todd Phillips sobre el villano “Joker” no será proyectado en el cine de Aurora, Colorado tras el tiroteo ocurrido en 2012 por “El Caballero de la Noche Asciende”, informó The Hollywood Reporter.

“No necesito ver una foto de (Holmes); sólo necesito ver una promoción de ´Joker´y veo una foto del asesino”

De acuerdo con el medio especializado, la cadena de cine no incluyó este lunes los horarios para la proyección de “Joker” en su próximo estreno el 4 de octubre. Un empleado del teatro dijo a THR que la preventa de boletos del estreno no estaba disponible.

Asimismo, familiares de las víctimas del atentado que dejó a 12 personas muertas y 70 heridos durante la película de “Batman”, pidieron a Warner Bros. mediante una carta facilitada al medio, que done a grupos que ayuden a las víctimas de la violencia armada.

Algunos familiares y sobrevivientes del atentado perpetrado por James Holmes muestra la preocupación sobre la nueva adaptación del vilano de “Ciudad Gótica”.

“No necesito ver una foto de (Holmes); sólo necesito ver una promoción de ´Joker´y veo una foto del asesino”, dijo Sandy Phillips a The Hollywood Reporter, cuya hija de 24 años estaba entre las víctimas.

Phillips agregó que el filme protagonizado por Joaquin Phoenix es como “una bofetada en la cara”, pues le preocupa que el público se conecte o emule al protagonista en un mundo donde los tiroteos masivos se han convertido en algo común.

“La carta dirigida a Warner no busca detener el lanzamiento de la película ni reunir a los críticos de armas para boicotearla”, aclaró Sandy, y dijo que piden al estudio que ”use su influencia en el Congreso para presionar activamente por la reforma armamentista” en EU.

Sin embargo, el representante de los estudios Warner aseguró que no han recibido dicha carta, por lo que no “pueden comentar sobre una carta que no han visto”.

El pasado 20 de julio de 2012 James Holmes, vestido con armadura completa y cargado de múltiples armas, incluido un rifle de asalto, aterrorizó el cine Aurora Cinemark, dejando un total de 12 personas muertas e hirió a 70 durante la proyección de la película “El Caballero de la Noche Asciende” de Christopher Nolan.

“Joker” (2019) es comercializada con una clasificación R (No apta para menores de edad en EU) por su contenido de drama criminal, toda vez que recibió elogios en su estreno en el Festival de Cine de Venecia, llevándose también el León de Oro de la muestra.

AC