Jesús Zavala rompe estereotipos

Ofrecer una nueva visión de la comedia mexicana es un plan trabajo que Jesús Zavala tiene en acción, y aunque su popularidad se ha incrementado gracias a personajes como el ingenioso asistente personal “Hugo Sánchez” en la serie “Club de cuervos”, este actor tapatío asegura que su clímax interpretativo aún no sé ha revelado por completo.

Siendo uno de los pocos mexicanos capaces de presumir dos películas en cartelera actualmente, Jesús Zavala confiesa sentirse privilegiado por ser un actor atractivo para proyectos que rompe con los estereotipos, como es el caso de “Cómplices” el más reciente filme dirigido por Luis Eduardo Reyes y que en coprotagónico con Arath de la Torre exhiben a la timidez y el apoyo familiar desde una perspectiva cómica y alentadora para las nuevas generaciones.

“No queríamos caer en el cliché y el tema se aborda de forma más directa, no hacemos burla a mi personaje ‘Mau’ por ser antisocial, reprimido o reservado; al personaje lo tratamos con seriedad… Yo soy muy reservado y la idea es que quien vea la película salga con esa idea, que al final de la historia el personaje tiene un gran cambio en todo, es un proceso orgánico y cómico, pero que no cae en sátira ni parodia, es alguien con quien te puedes identificar”.

Cómplice perfecto

Zavala señala que tras varios años de esperar a que las agendas de la producción y de Arath de la Torre pudieran empatar para emprender la filmación de “Cómplices”, el estreno de la película demuestra las nuevas sinergias cómicas que darán un respiro teniendo a la experiencia y la juventud como ingredientes principales para mantener cautivo a un público que ha respaldado a las emergentes comedias sin dudarlo.

“Por cuestiones de agenda ni Arath ni yo habíamos tenido tiempo para el estreno y dar promoción pero ahora es un gran momento porque se junta con el estreno también de ‘La boda de Valentina’ y ahora hay dos películas mexicanas en cartelera y eso es muy padre. Arath y yo ya nos conocíamos desde hace 15 años por la novela Alebrijes y Rebujos y no nos habíamos vuelto a ver en un set y ha sido de lo más increíble, es un gran compañero de trabajo”.

Zavala argumenta que uno de los principales retos de la comedia es innovar y dar vuelco u otras miradas a las fórmulas exitosas que han triunfado en la taquilla nacional, y dar oportunidad a nuevos rostros y talentos que bien pueden desempolvar historias y temáticas ya contadas pero adaptadas a las necesidades del público actual.

“Es difícil cuando ya ha funcionado una fórmula, pero hay que apostar por diferentes perfiles, personajes y situaciones, creo que en eso nos hace falta hacer un cambio pero es paso a paso, está industria de la comedia comenzó a crecer hace tres o cuatro años, Estados Unidos lo ha hecho durante mucho tiempo en sus comedias sean o no románticas y les funciona”.

Atracción por la oscuridad

Ser catalogado como un actor, principalmente, de comedia no es algo que incomode a Jesús Zavala; el histrión asegura que aventurarse y explotar sus aptitudes como villano o en perfiles más dramáticos es una consigna que espera desarrollar en 2019 con la llegada de nuevos proyectos que le permitan ejecutar la visceralidad que ha demostrado en teatro o en las pantallas de la televisión y el cine.

“Me gustaría probar más el drama; ser un antagónico, un villano… Tengo ganas de eso y quizá pueda hacerlo hasta el próximo año por cuestiones de agenda, pero quiero retos, recibir una llamada y que me digan que pese a que no me ven como cierto personaje se animen a ver qué pasa, eso es lo padre de mi trabajo”, señala el actor que de momento tiene en secreto proyectos de cine que poco a poco se irán revelando mientras sus fans están a la espera de la cuarta temporada de ‘Club de cuervos’”, explica Zavala al recordar el papel de “Colate” que interpretó en el musical teatral “Hoy no me puedo levantar” durante 11 años, en el que pudo ofrecer una interpretación más compleja y oscura.