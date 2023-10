Jessica Chastain aborda la esperanza en “Memory”

La primera vez que Jessica Chastain leyó el guion de “Memory”, la cinta del mexicano Michel Franco, lo hizo justo después de lo fuerte del movimiento del “Me Too” y el “Time Up”. ¿Era una señal? Lo que sabe es que estaba en el punto de querer contar una historia donde una mujer padece el abuso sexual que experimentó de adolescente. Y rápidamente le dijo que sí al realizador de “Nuevo orden” y “Las hijas de Abril”.

“Creí que sabía hacía dónde iba Mike, muchas veces cuando la sociedad pasa por un momento de despertar, en especial en la luchas de la mujer, ves mucho (en guiones) acerca de la venganza y la gente piensa que las protagonistas van a tomar revancha por el trauma que las sigue, pero este guion era sobre la sanación, el cambiar la energía. El personaje logra vivir su vida para ella y lo encontré inspirador a pesar de los tiempos difíciles que vivió”, contó Chastain ayer, durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La actriz de “La noche más oscura” e “Interestelar” se encuentra en esta ciudad, junto con el actor Peter Sarsgaard (“Linterna Verde”) y el propio Franco, para el estreno en México de “Memory”, en el marco del festival internacional de cine que se desarrolla en la capital michoacana.

“El largometraje se estrenará este año en salas de Estados Unidos, con miras a la carrera del Oscar y, el próximo año, en los complejos nacionales”, aclara.

“Habla del mundo de hoy en día y toda esta oscuridad que afecta a las personas y eso me conecta más con una película como ésta. Todos los días me levanto y tengo esperanza en la humanidad, a veces los medios de comunicación se concentran en las malas noticias y la oscuridad porque eso vende y genera clicks (en internet), pero como raza humana somos nobles, amables y sí, a veces pasa lo peor, pero creo en la bondad como el personaje”, apuntó.

“Todos conocemos a alguien que fue víctima de un ataque sexual. A lo largo de mi vida he hablado con amigas sobre sus experiencias y cómo han logrado superarlo. Al entrar a esta película traía todo eso conmigo y el proceso sanador de las mujeres, era algo que sentíamos”, añadió.

Peter, en tanto, interpreta a un hombre que va perdiendo sus recuerdos y entabla una relación con el personaje de Chastain. Su trabajo le valió el premio a Mejor Actor en la reciente edición del certamen de Venecia, que junto con Berlín y Cannes, son los más importantes del orbe.

“Una de las cosas que me atrajo de esta película es que hay muchas acerca de los últimos días de alguien. Y aquí vemos a este hombre, a esta mujer, donde todavía tienen una verdadera oportunidad de seguir viviendo. Una quiere recordar su pasado y la otra no puede, se reúnen en un momento y es lo único que tienen, para mí eso es lo extraordinario de esto”, comentó el histrión. Franco, en tanto, conoció a Chastain luego de que esta vio “Nuevo orden” y quisieron trabajar juntos: “Nunca pensé trabajar con alguien como ella, cuando le pregunté con quién le gustaría trabajar me dijo que con Peter y claro que no está él por eso, pero de inmediato se vio la química que había”, precisó el realizador.

Se obsesiona con México

Jessica Chastain ríe cuando oye las palabras “chilaquiles” y “tacos mexicanos”; lo hace de manera traviesa, porque su relación con México se ha estrechado en los últimos meses al haber filmado un par de películas bajo la dirección del cineasta Michel Franco: “Memory” y “Dreams”.

La primera, rodada en Nueva York, se estrenó ayer en el FICM, esperando su lanzamiento en Estados Unidos este mismo año; mientras que en la segunda comparte créditos con el bailarín mexicano Isaac Hernández y fue hecha en la capital mexicana.

“Estoy obsesionada con la comida mexicana y con las margaritas. Cuando llegué a la Ciudad de México las quería y no las encontraba en ningún lado, ahora ya”, dice la actriz.

La también protagonista de “El ángel de la muerte” y “Secretos de un matrimonio” comenta que antes de su colaboración con Franco, de pequeña, visitaba México porque su abuela vivía en el país. Ahora espera seguir trabajando más con el realizador mexicano. Antes hizo dupla con Guillermo del Toro en “La cumbre escarlata” y fue fotografiada por Emmanuel Chivo Lubezki en “El árbol de la vida”.

“Lo que veo es que los cineastas mexicanos comparten el gusto por la vida y la curiosidad, porque aunque son muy diferentes, hay una especie de sensación de felicidad en el set y ellos están creando un nuevo lenguaje en el cine”, indica.

A la par del estreno de “Memory” y la preparación de “Dreams”, Chastain alista dos filmes: “The Division” y “Mother’s Instict”, así como la serie “The Savant”.