Jennette McCurdy: ¿Por qué la ex actriz de "iCarly" es tendencia?

La tarde de este jueves, la ex actriz y cantante Jennette McCurdy, conocida por su papel de “Sam Puckett” en la serie de Nickelodeon “iCarly”, se hizo tendencia en las búsquedas de Google debido a que recordó cuando sufrió abuso por parte de su mamá. Aquí te contamos de qué se trata.

Tal parece que Jennette McCurdy hace revelaciones en su libro “I'm Glad My Mom Died” (“Me alegro de que mi mamá murió”), en la que detalla la obsesión de su madre para que ella se convirtiera en una estrella, a pesar de ser muy tímida.

En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, McCurdy dijo que la imagen de su libro son “las luchas como estrella infantil”.

La portada de “I'm Glad My Mom Died” de Jennette McCurdy. ESPECIAL

“El confeti derramándose de una urna me pareció una buena forma de capturar el humor de la tragedia, pero sabía que no quería ir tan lejos como para tirar el confeti o saltar en el aire con una gran sonrisa en mi rostro”, dijo Jennette McCurdy.

Adelantó que en este libro de memorias, recordará cómo su madre la empujó a convertirse en un pilar de Nickelodeon, lo que le provocó ansiedad, vergüenza, autodesprecio y trastornos alimenticios.

Hay que recordar que Jennette McCurdy dejó la actuación y se dedicó a ir a terapia para finalmente hablar sobre este lamentable hecho.

"Fue importante para mí explorar el abuso emocional y psicológico que soporté durante mi tiempo como joven intérprete. Siento que no lo hice. No tengo las herramientas, el lenguaje o el apoyo necesarios para hablar por mí mismo en ese entonces, por lo que este libro es una forma de no solo honrar esa experiencia y dar voz a mi antiguo yo, sino también de alentar a los jóvenes a hablar por mí. en entornos donde pueden estar condicionados a simplemente 'jugar a la pelota' y 'ser un buen deportista'. (Perdón por los modismos deportivos, nunca practiqué deportes, así que no tengo idea de por qué se me escapan)", agregó.

“I'm Glad My Mom Died” será publicado el 9 de agosto de 2022.

AC