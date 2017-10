Javier Alatorre se reinventa en la radio

No existe rutina cuando se trabaja en medios de comunicación. No hay dos días parecidos y tampoco una hora de salida fija. La noticia nace a cada instante y seguirle la pista implica hacer mil sacrificios. Es decirle adiós a las horas de comida y a veces hasta a las de sueño. Pero de acuerdo con Javier Alatorre, la vida lejos de las fuentes de información no se entiende, y es por eso que además de seguir adelante con su proyecto en la televisión, ahora suma otro en la radio.

“La radio me apasiona”, señala el conductor en charla con este medio. “Es un medio con una enorme tradición, que ha impactado a generaciones de mexicanos, pero también que se ha sabido transformar, que se acerca a la gente y presenta la noticia de primera mano. Eso es lo que me apasiona”.

El periodista presume “Las noticias con Javier Alatorre”, que comenzó a emitirse desde el pasado 2 de octubre de lunes a viernes a de 12:00 a 14:00 horas. Con más de 100 reporteros en todo el país, en nuestra ciudad se puede sintonizar a través del 89.1 de FM (Bestia grupera) y 1370 de AM (Radio Ranchito). La emisión también cuenta con el trabajo de Ana María Lomelí, Blanca Martínez “La Chicuela” y Mhoni Vidente.

Alatorre revela el enorme trabajo que implicó este proyecto, donde se enlaza con 50 ciudades y busca darle un acercamiento diferente a la noticia.

—Concebir este proyecto y verlo ahora caminando desde ser, guardando las distancias, casi como tener un bebé, ¿no?

—¡Sí! Y este chamaco está increíble, me siento muy contento. El programa, con todo su desafío de logística, nos tomó un tiempo poder organizarlo, pues requería coordinar a un número importante de estaciones en todo el país. Verlo concretado al final me da mucho gusto.

“Estoy entusiasmado de llegar a Guadalajara. Jalisco tiene mucho qué compartir y decirle al país.”

—¿Qué tiene de especial este proyecto que decidiste “entrarle”

— Lo que siento es que la radio es entrañable, nos da palabra a los periodistas, sí, pero también da la palabra a la gente, encuentra siempre la ruta de las emociones y logra una enorme empatía con la gente.

—“La noticia no descansa”, dice la frase, pero, ¿a qué hora descansa Javier Alatorre?

—(Risas) Creo que es una bendición poder hacer todos los días aquello que te gusta. Es increíble cómo se han abierto espacios son los espacios. Ahora, es cierto que los medios son demandantes e incluso tengo un tercer proyecto entre manos, pero quienes estamos en esto por pasión sabemos que es imposible cansarse.

No veo lo que hago como una chamba común. No tengo horario ni para comer. Desayuno, como y ceno noticias, historias. En esto siempre se está sobre lo que sigue.

—Hablas de cómo los medios han cambiado a la par del país, pero ¿cómo permanecer constante en los medios?

—El secreto es la confianza de la gente. Eso es invaluable para mí. Cuando una familia te da la oportunidad de entrar en sus casas a través de la pantalla de televisión todas las noches, cuando enciende la radio o lee lo que escribes, nos están dando confianza, nos dejan entrar en su intimidad, de ser parte de ellos.

El tercer proyecto

Televisión, radio y plataformas digitales. Javier Alatorre está preparando una plataforma robusta, donde “integraré un equipo de comunicadores jóvenes”.

“Estamos ya muy muy avanzados con este proyecto, trabajando con algunos jóvenes de otros países para hacer que sea tanto útil como innovador. Estamos tratando de inyectarle mucha creatividad”.