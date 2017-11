Jason Momoa, en el trono de "Aquaman"

Cuando pensamos en los grandes héroes del Universo DC, a nuestra mente suelen venir ciertos nombres en automático: “Superman”, “Batman”, “Mujer Maravilla”, “Flash” y “Linterna Verde”. Y tenemos que aceptar que “Aquaman”, regularmente, se quedaba fuera de esta lista… hasta ahora.

La imagen de bonachón, rubio, vestido con escamas naranjas, que puede hablar con atunes y monta a un delfín definió durante décadas al personaje, pero de cara al estreno de “Justice League” (este fin de semana en carteleras tapatías), el personaje presenta una radical transformación, y la más obvia llega gracias a la corpulencia y presencia de Jason Momoa.

El histrión hawaiano se hizo notable gracias a su trabajo en la serie de televisión “Juego de Tronos”, donde encarnó a “Khal Drogo”, un gigantesco y silencioso guerrero de gesto adusto y tremenda fuerza bruta. Ahora vuelve a entrar en la piel de un inmenso gladiador, pero no de las estepas, sino de los mares: “Aquaman”, como parte de la película dirigida por Zack Snyder.

Momoa llega a la pantalla acompañado por Ben Affleck (“Batman”), Gal Gadot (“Mujer Maravilla”), Ezra Miller (“Flash”) y Ray Fisher (“Cyborg”), quienes en su conjunto dan vida al poderoso equipo de “Justice League”, grupo donde “Aquaman” jugará un papel clave, como lo anota el histrión en entrevista.

—¿Qué pasó por tu mente cuando Zack Snyder se te acercó con la propuesta del personaje de Arthur Curry / Aquaman?

—Fue un poco misterioso, porque cuando fui a la audición, él quería que leyera el papel de ‘Batman’, aunque Ben (Affleck) ya había sido seleccionado para el papel.

Sabía que había algo raro, aunque traté de leerlo con una actitud, como si no me interesara lo que decían las páginas (risas). Zack me dijo ‘¿Sabes qué personaje quiero que interpretes?’ y le contesté ‘¡claro, un villano de ‘Batman’! (risas). Después me dijo que en realidad me quería para ‘Aquaman’, lo que me dejó sin palabras.

—¿Conocías al personaje?

—Me sorprendió la propuesta, porque recordé cómo era en las historietas: Un tipo blanco, rubio, que viste un traje naranja con verde (risas). La verdad pensé que Zack estaba bromeando. Pero pronto me explicó lo que el buscaba de ‘Aquaman’, algo mucho más duro, oscuro, un tipo solitario, más parecido a Clint Eastwood. Nací en Hawaii pero me crecí en Iowa, así que entendía lo que significa crecer lejos de todo lo que conoces.

‘Arthur Curry’ es medio humano, medio atlante, y es un héroe para dos mundos en los que no se siente identificado. Además, su mitología, como dios del agua se siente cercana a los hawaianos, así que fue un honor encarnar a este tipo.

—¿Alguna vez leíste historietas?

—Totalmente. Yo crecí siendo un gran fan de los cómics. Leí muchos cuando era niño, mi favorito era “Batman”. Cuando Tim Burton hizo su versión, quedé sorprendido. Antes de hacer esta película hice una larga investigación, además de que consulté a Geoff Johns, quien ha escrito al personaje para DC y fue consultor creativo de esta película.

—¿Qué piensas de la cualidad que tienen los superhéroes que siguen siendo populares entre la gente de todo el mundo generación tras generación?

—Lo que me encanta de los héroes en general es que son figuras inspiradoras que ayudan a la gente a sobreponerse a las adversidades que enfrentan en sus vidas.

Nos ayudan a creer en nosotros mismos, y es lo que más necesitamos en muchas ocasiones. Estos personajes nos inspiran a ser héroes, a ayudar a los demás y hacer del mundo un mejor lugar.

Hombre de familia

Aunque tiene fama de galán, Jason Momoa ya entregó hace tiempo su corazón. De hecho, hace mucho. Desde los ocho años confesó estar enamorado de su ahora esposa, Lisa Bonet, a quien “conoció” cuando ella aparecía en “The Cosby Show”, allá por los años ochenta, desde entonces, ella fue su amor platónico.

El primer encuentro real entre ambos se dio en 2005, cuando unos amigos en común los presentaron en Nueva York. Momoa la invitó a un café y ella pidió una cerveza, lo que le pareció “sexy” al histrión. Desde entonces, Jason y Lisa están juntos y ya tienen dos hijas.

Nadará en solitario

“Aquaman” es uno de los personajes que se ha robado la atención de los espectadores en los avances de “Justice League”, algo que no pasó de largo para los productores de Warner Bros., quienes alistan una película en solitario del personaje, dirigida por James Wan.

“Si quieren saber más detalles, tendrán que esperar hasta el próximo año. No será, eso sí, una película con los orígenes del personaje, sino que contaremos lo que viene tras ‘Justice League’”, anota Jason Momoa.

El histrión agrega que rodar en escenarios marinos le dará a la película un aspecto como no se ha visto anteriormente. “Me emociona que en algún momento mis hijos vean la película y no sé, será agradable que jueguen a ser ‘Aquaman’ (risas). Lo mejor está por venir”.