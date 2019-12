Luego de ocho años de ausencia donde se dedicó a explorar su faceta personal, dándose tiempo para ella misma y ahora ya convertida en madre, la cantautora Jannette Chao regresa a la música con “Expuesto”, un disco que tendrá un lado “A” que será más pop y un lado “B” que será más de autor, así lo cuenta en entrevista. Actualmente promociona el primer sencillo: “Del otro lado”.

“La idea es ir sacando (al mercado) un tema de cada lado hasta lanzar el disco que como tal, será editado a finales del 2020. La primera parte del álbum saldrá como un EP que se publicará en mayo o junio con el sencillo del verano. Lo que sigue es sacar más música y videos, así es que viene mucha chamba por delante”, explica.

Chao comienza ya con su gira musical que lleva el nombre del disco, en febrero estará presentándose en Guadalajara, pero todavía no está definido el lugar, por lo que pide a sus seguidores que estén pendientes de sus redes sociales para que se enteren cuando ya esté confirmado el recinto.

Ahora que entra el 2020, en enero estará publicando su segundo single, del lado “B” que será en inglés y que lleva por nombre “Don’t fine that way”, una canción “súper profunda, es a piano y voz, un poquito más elevada en nivel de oficio y de composición. Y después en febrero llega un tercer sencillo del lado ‘A’ que se llamará ‘Invierno en primavera’, muchísima promoción que viene”. Jannette también piensa visitar otras ciudades como Monterrey, Puebla, Veracruz, Mérida y Culiacán.

Reencontrándose

Sobre su decisión de alejarse de los escenarios durante este tiempo, expresa la intérprete que estaba emocionalmente cansada de ser artista. “Siempre he dicho que ser artista es complejo a ese nivel y la gente me preguntaba ‘¿por qué te fuiste?’, y mi respuesta es: yo hago un tipo de música que requiere tener un cierto tipo de entereza y de integridad. Yo hago música del alma. Entonces, llegué a un punto en el que estaba tan cansada que no sabía exactamente qué seguía, por lo que tomé un poquito de distancia”.

Así que abonó a su vida personal, “luego los artistas descuidamos muchísimo nuestra parte personal, me casé y tuve un hijo, hasta que entendí que era el momento de volver a mi pasión que es la música, finalmente volví después de ocho años de silencio, pero ahora lo hago con una lista de prioridades muy distinta en mi cabeza, con mucha certeza y tranquilidad de qué es lo que quiero, qué quiero cantar y qué quiero decirle a la gente”.

Por eso también eligió “Del otro lado” como carta de presentación, “es un sencillo con un mensaje muy profundo, es un ‘statement’ en donde digo que ya volví, pero con todo un cambio en mi manera de pensar y de acercarme y vivir la música. Este es el inicio, ya verán lo que viene después, mi carrera como cantante se va a ver beneficiada de otros proyectos que tengo en la mano”.

De hecho, está escribiendo un musical en conjunto con Alan Estrada, mejor conocido como “Alan X el mundo”, actor e influencer tapatío. Y así como este proyecto, tiene otros más que próximamente estará avisando, de lo que está segura es que su regreso viene con todo, con mucha música y mensaje.