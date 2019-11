Itatí Cantoral tiene mucha “Testosterona”

Con las actuaciones de Itatí Cantoral y Álvaro Guerrero, bajo la dirección de Ana Francis Mor, “Testosterona” cuenta el encuentro entre Alex y Beteta. Vía telefónica, Itatí platicó sobre la obra: “Este texto es maravilloso, yo adoro los textos de Sabina, para mí es una de las mejores dramaturgas que tenemos en el país. Sé que dentro de cien años se estarán presentando sus obras, es una escritora que toca el corazón a cualquier persona, además de tener un humor negro muy característico, muy mexicano, muy negro, donde se burla de situaciones muy trágicas”.

De la trama, la actriz agregó: “Es una obra de dos personajes, todo sucede en 24 horas. Se citan el día de Navidad, todo es en la oficina más alta de un edificio, el del periódico más importante de México. El director del periódico le llama a la subdirectora para decirle que va a morir y tiene que dejar la dirección: está en juego la dirección y están en competencia ella contra el subdirector de la edición en papel. En estas 24 horas se toma la decisión. Allí transcurre la obra”.

Con un tono ligero, la obra explora temas como la equidad de género. Sobre la pertinencia de esta obra actual, Itatí recordó que la pieza ya tiene varios años: “Sabina la escribió hace cinco años. Cuando la estrenamos fue la manifestación en el Ángel, donde aventaron diamantina. Por cierto, hasta mi hija de once años aventó diamantina por toda la casa. Nos preguntaron si por eso habíamos hecho el montaje, pero no: estamos en la ‘4T’, en la cuarta temporada. Este texto es efervescente, se habla de feminismo no como ir en contra del género masculino: al revés, en esta obra está planteado que el jefe es el que la apoya para que ella gane la dirección, sabe que es capaz, que se lo ha ganado”.

La oposición viene con el otro personaje referido, que representa otro tipo de hacer periodismo: “Habla sobre la corrupción, de lo que se sabe en las noticias, si están coludidos los medios. Suceden en el mundo, no son cosas solamente de México: es una cuestión del poder. Sabina hace unas analogías sobre el poder que nos hacen pensar”.

Del equipo de trabajo, Itatí resaltó: “Ana Francis aportó toda la magia que sabe hacer en el escenario, al igual que Álvaro Guerrero. Hicimos una sinergia muy enriquecedora los tres. Ana Francis sabe mucho de feminismo, le ha costado ganarse un espacio y el respeto de la gente, salir adelante, es una empresaria, visionaria, y se ha encontrado con muchos opositores por el hecho de ser mujer. Ella tiene todo el bagaje, está muy preparada”.

Entre memes y teatro

Sobre su trabajo en el teatro, la actriz comentó: “Yo no hago discriminación entre los géneros, sea televisión (donde tengo los memes de la ‘maldita lisiada’), pero lo que más me gusta hacer es teatro. También he disfrutado lo que he hecho en cine. Pero sí, mi lugar favorito es el teatro”. A propósito de los memes, Itatí agregó: “Es de esas cosas que suceden, ¿por qué? No sé. Ojalá hubiera un historiador que me dijera quién fue la primer persona que lanzó el meme de la ‘maldita lisiada’, para agradecerle. Es un fenómeno, lo hice hace muchísimos años: fueron un éxito las novelas y ahora forma parte de las redes sociales”.

Asiste

“Testosterona”, miércoles 4 de diciembre, 20:30 horas: Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas: 300 pesos general.