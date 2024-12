Itatí Cantoral se "reivindica" al cantarle las "mañanitas" a la Virgen de Guadalupe

Itatí Cantoral se prepara para regresar a la Basílica de Guadalupe y rendir homenaje a la Virgen el próximo 11 de diciembre con su interpretación de “Las Mañanitas”. Este año, la actriz será parte del especial transmitido por TV Azteca, marcando su segunda colaboración consecutiva con la televisora, tras años de estar ligada a un icónico momento viral.

Confirmación de su participación en el homenaje

A pocos días del evento, TV Azteca anunció oficialmente la participación de la célebre villana de telenovelas en el programa especial dedicado a la Virgen de Guadalupe. “Únete a la celebración de nuestra morenita del Tepeyac. Sé parte de una noche llena de devoción en compañía de @itatic_oficial”, señala la publicación compartida en las redes sociales de la televisora.

La noticia fue replicada por la misma Itatí Cantoral, quien emocionó a sus seguidores al compartir el anuncio. Entre los comentarios destacados, uno llamó particularmente la atención al calificarla como un ícono del programa: “Saben lo que están haciendo. Nuestra ‘Mariah Mexicana’”.

¿Dónde y cuándo ver el especial?

El especial Mañanitas a la Virgen será transmitido el próximo 11 de diciembre a las 23:00 horas a través de Azteca Uno. Además de Itatí, estarán presentes su hija María Itatí y su hermano José Cantoral.

El nombre de Itatí Cantoral quedó grabado en la memoria colectiva después de su accidentada interpretación de “La Guadalupana” en el especial de Televisa en 2016. La actriz ha compartido detalles sobre aquella experiencia en el reality La Divina Comida, donde confesó que su participación fue improvisada y poco planeada.

"Me dijeron que si quería cantar con la Virgen de Guadalupe, y como soy muy devota, acepté. No ensayé ni nada, porque pensé que como había muchos intérpretes, no me tocaría. Entré como a las 2 de la mañana, lo hice muy mal y pedí repetirlo, pero me dijeron que no me preocupara porque lo iban a editar", relató.

Años más tarde, en 2023, Cantoral tuvo la oportunidad de reivindicarse al interpretar “Las Mañanitas” junto a su hija María Itatí. Este momento fue calificado como emotivo y cautivó al público, dejando atrás las críticas del pasado y sorprendiendo a quienes esperaban un nuevo tropiezo. La actriz ha demostrado su capacidad para reinventarse y conectar con la audiencia en momentos clave.

BB