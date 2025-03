La franquicia de Los Vengadores se encamina hacia una nueva etapa con transformaciones significativas en su reparto. Marvel Studios ha confirmado que varias de sus figuras más emblemáticas no volverán a interpretar a sus personajes en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), marcando así el cierre de un ciclo y la apertura de oportunidades para nuevas narrativas y protagonistas.

Los héroes originales se despiden

Uno de los cambios más notables es la salida definitiva de Chris Evans, quien encarnó a Steve Rogers / Capitán América desde 2011. Aunque en el pasado se especuló con su posible regreso, el actor ha sido claro al afirmar que su etapa en el UCM ha finalizado.

Asimismo, Jeremy Renner, quien dio vida a Hawkeye, se apartará del personaje después de su participación en la serie Hawkeye (2021). Mark Ruffalo también se une a la lista de salidas, poniendo fin a su interpretación de Hulk desde su debut en The Avengers (2012).

El retiro de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch también ha sorprendido a los fanáticos. Luego de los acontecimientos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), la actriz ha manifestado que no tiene intenciones inmediatas de retomar su papel. De igual manera, Samuel L. Jackson, quien ha sido Nick Fury desde la fase inicial del UCM, concluye su viaje en la franquicia tras sus apariciones en Secret Invasion (2023) y The Marvels (2023).

Más héroes que abandonan la saga

La salida de figuras icónicas no se limita a los personajes originales. Tom Holland, quien ha sido el rostro de Spider-Man en el UCM, tampoco continuará en futuras entregas de Los Vengadores, aunque sí tiene pendiente la filmación de una cuarta película del Hombre Araña bajo el acuerdo entre Marvel y Sony.

Benedict Cumberbatch, por su parte, no regresará como Doctor Strange, dejando una gran incógnita sobre el futuro del Hechicero Supremo. También Brie Larson se despide de su rol como Capitana Marvel tras su participación en The Marvels. A ella se suman Teyonah Parris (Monica Rambeau) e Iman Vellani (Ms. Marvel), quienes no formarán parte de los próximos proyectos.

Otra de las bajas importantes es la de Chris Pratt, quien interpretó a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Aunque el personaje aún existe dentro del UCM, el actor ha expresado su deseo de seguir adelante con otros proyectos.

Además, Paul Bettany (White Vision), Don Cheadle (War Machine), Evangeline Lilly (The Wasp) y Hailee Steinfeld (Kate Bishop) tampoco figuran en los planes futuros de la franquicia. De igual manera, personajes secundarios como Moon Knight (Oscar Isaac), Valkyrie (Tessa Thompson) y Okoye (Danai Gurira) no volverán a aparecer en el UCM.

En Avengers: Doomsday también se notará la ausencia de Tatiana Maslany (She-Hulk), Benedict Wong (Wong), Charlie Cox (Daredevil), Olga Kurylenko (Taskmaster), Dominique Thorne (Ironheart) y Xochitl Gomez (America Chavez).

El futuro de la saga

Con estas múltiples salidas, Marvel Studios enfrenta el desafío de reformular su universo cinematográfico y presentar nuevos líderes para la siguiente fase. Aunque algunas de estas despedidas eran esperadas, la ausencia de personajes fundamentales como Doctor Strange, Spider-Man y Capitana Marvel deja interrogantes sobre el rumbo que tomará la franquicia.

No obstante, “Avengers: Doomsday” promete convertirse en un evento épico dentro de la saga. Marvel ya ha confirmado la incorporación de nuevos personajes, incluyendo al nuevo Capitán América y el regreso de Chris Hemsworth en su icónico papel.

Asimismo, se anticipa la llegada de los X-Men al UCM, con el retorno de reconocidos actores como Ian McKellen, Patrick Stewart, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, James Marsden y Channing Tatum, lo que abre nuevas posibilidades para el futuro de este universo cinematográfico.

BB