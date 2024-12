La grafóloga Maryfer Centeno vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por sus declaraciones en torno al caso de Melanie Barragán, una joven de Tamaulipas que fue brutalmente agredida por su exnovio, Christian N. El caso, que conmocionó a México, se suma a las críticas que Centeno ha enfrentado por su estilo al abordar temas delicados. Paralelamente, su conflicto legal con el youtuber Mr. Doctor también sigue escalando.

El caso de Melanie Barragán

Christian N., buscado desde noviembre por agredir físicamente a Melanie después de asistir juntos a una fiesta de Halloween, fue detenido el 6 de diciembre en Escobedo, Nuevo León, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Ante la noticia, Maryfer Centeno compartió su análisis sobre la situación, afirmando que se trataba de un ejemplo de la normalización de la violencia en las relaciones:

"Seguramente lo que vimos era la punta del iceberg, que seguramente empezó con insultos, con malas palabras, etcétera. Creo que no podemos normalizar la violencia en ningún grado, porque es muy grave y acaban en casos como este," señaló.

Además, expresó preocupación por las secuelas emocionales que enfrentará Melanie: "¿Recuerdan cómo Melanie quedó con el ojito mal? Es muy joven, es muy bella, se va a recuperar. Sin embargo, ¿te imaginas las heridas emocionales que te puede generar esto?"

Sin embargo, Centeno también emitió comentarios que generaron controversia en redes sociales. Según usuarios de la plataforma X (antes Twitter), sus declaraciones incluyeron juicios que parecieron corresponsabilizar a la víctima de tolerar una relación violenta. "¿Qué tipo de relación de noviazgo habrán tenido? Yo no lo sé, pero si me puedo imaginar, puedo suponer que seguramente no era una relación sana," declaró Centeno, lo que desató críticas hacia ella.

La usuaria identificada como "La Marla Sabrina’ escribió: “Maryfer Centeno culpa a la víctima de haber ”normalizado’ la violencia y haber permitido que la violencia escalara. ¿Todo bien en casa? ¿Por qué ese afán de revictimizar a las víctimas?"

El comentario provocó un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes defienden la perspectiva de Centeno y quienes la acusan de revictimizar a Melanie Barragán.

El conflicto con Mr. Doctor

En paralelo, Maryfer Centeno enfrenta un proceso legal contra el youtuber Mr. Doctor, cuyo nombre real es Jorge Octavio Arroyo. Centeno denunció a Arroyo por amenazas, discriminación y apología del delito, lo que llevó a una serie de audiencias.

El 7 de diciembre, Mr. Doctor informó a través de X que se había girado una orden de aprehensión en su contra. En su publicación escribió: “Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago responsable a MC.”

