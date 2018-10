Israel Jaitovich, el comandante de Distrito Comedia

Desde el pasado lunes entró en funciones la nueva etapa del canal de Televisa Networks -Distrito Comedia- donde el actor, productor y piloto, Israel Jaitovich, toma la dirección de este canal que también renovó su imagen y contenido. Distrito Comedia incluye ahora maratones de comedia, películas y una barra sin censura, que se transmitirá los viernes y sábados por la noche.

“Empezamos a trabajar hace como tres o cuatro meses aproximadamente, pero a partir de este 15 de octubre se dio este relanzamiento, el cual es una carrera a muy largo plazo porque obviamente un canal consume mucho contenido y no es tan fácil, no es lo mismo hacer un programa de una hora a la semana que es a lo que yo estoy acostumbrado, que cuidar 24 horas de programación”, explica en entrevista Israel.

Entre los cambios más interesantes que tiene el canal, es que hay una familia que será quien guíe al público entre un programa y otro. Se trata de “La Familia DC” que está integrada por Lalo “El Mimo” como el abuelo, Lissette como la mamá, Fernando Meza como el papá y Efthalia Estamatiades como la hija. Además, se integrará como voz oficial del canal, José Antonio Zambrano -“El Panda Zambrano”- quien le pondrá su particular estilo al canal y se incluirá un tema musical exclusivo compuesto por Jordi Bachbush.

“Estamos muy contentos, entramos con mucho cariño al proyecto, estamos trabajando un grupo de gente que es muy interesante y muy talentosa, y es hacer que Distrito Comedia se renueve, tenga vida, comedia para los espectadores. Hacer eventos de stand up afuera de Televisa, invitar al público. Relanzamos el canal con una nueva imagen, hicimos la canción para el canal con un chiflidito identificador, hicimos una nueva fórmula de promoción, inventamos a ‘La Familia DC’ que ellos nos llevan a lo largo de la programación del canal”.

Se incluyen también dos programas originales: “+ Noche” y un especial mensual de stand up y comedia. En la programación se encontrarán emisiones como “Comedy nights”, “Platanito Show”, “Guerra de Chistes”, “La casa de la risa” y el reality de comedia; “Hazme reír y serás millonario”, así como clásicos de Televisa: “Vecinos”, “La Familia P. Luche”, “María de todos los Ángeles”, “La Hora Pico”, “XH Derbez” y “Una familia de 10”, así como películas de comedia y memes.

Sobre la responsabilidad de llevar las riendas de un canal, Israel subraya: “De alguna manera es algo que yo buscaba porque bien o mal, tengo y tenemos el equipo con el que yo estoy, muchos años tratándonos de especializar en el terreno de la comedia. Entonces, hay que capitalizar esa especialización, yo creo que ésta siempre paga, si te dedicas a hacer sillas y lo haces durante 20 años, pues seguramente después de este tiempo harás buenas sillas. Yo en mi caso ya tengo 34 años en el tema de la comedia y el canal nos permitirá capitalizar estos 34 años de prueba y error de experiencia que hemos podido adquirir”.

La evolución de la comedia

Destaca Israel que en este momento de actualidad, la comedia en general tiene grandes retos, en particular trabajar con lo políticamente correcto. “El humor universal es el más difícil de conseguir, pero el humor naturalmente no es tan universal como el drama, si tú ves un niño abrazando a un perro muerto, eso te va a dar un sentimiento a nivel mundial que no depende de dónde vivas, tu nivel sociocultural, tu colonia ni tu influencia social. Pero en la comedia no es igual, es un decir, pero a lo mejor no se ríen de lo mismo la gente de Guadalajara que la de Monterrey porque tienen sus referencias distintas”.

Sobre lo políticamente correcto, dice Israel, que el comediante tiene que ser más preciso con su rutina o su mensaje. “Ya no le puedes decir casi nada a nada, eso obviamente va modificando la comedia, a los gordos ya no se les puede decir gordos, por ejemplo, y no digo que esté bien o esté mal, es lo que es, pero eso de alguna manera complica la comedia, decía Chespirito: ‘si no hay violencia, no hay comedia’. La evolución de la comedia es difícil, por lo menos a mí me lo parece, está limitada a la mentalidad de las personas y a las influencias sociales nuevas, te tienes que ir ajustando a ellas”, finaliza.