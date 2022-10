En una sorprendente videollamada, el príncipe Harry habló de muchas cosas sobre su vida privada, desde el apoyo emocional que le brindan sus tres perros hasta algunos detalles sobre sus hijos, como que la pequeña Lilibet ya comenzó a hablar y su hermano mayor, Archie, "siempre está muy ocupado todo el día".

Sin embargo, lo que a más de uno dejó con la boca abierta fue que el hijo del rey Carlos III confesó su verdadero nombre, incluso, señaló que no sabe por qué todo el mundo le dice "Harry".

"Básicamente es como si tuviéramos cinco hijos. Tengo un labrador negro que se llama 'Pula' y dos beagles adoptados: Guy y Mia. Los tres corren de un lado para otro persiguiendo ardillas y la están 'armando' todo el día, aunque también nos dan un enorme apoyo emocional", contó el esposo de Meghan Markle en una videoconferencia organizada con niños y sus familias de la organización benéfica WellChild.

El dato más revelador, por mucho, de esta plática fue cuando confesó que él no se llama Harry y que no se explica por qué el mundo lo conoce así. "Mi nombre es Henry también. Todos me llaman Harry. No tengo ni idea de por qué".

El nombre completo del Príncipe es Henry Charles Albert David, por lo que su afirmación es totalmente cierta pero de acuerdo con varios reportes de la prensa inglesa, su sobrenombre "Harry" viene desde su infancia.

Comenzaremos explicando que 'Henry' viene del francés antiguo 'Henri', y durante la época medieval se transformó en 'Harry' en Inglaterra.

El día de su nacimiento, explica la reportera de realeza Olivia Waring, el palacio de Buckingham informó que el nombre oficial del bebé sería Henry Charles Albert David y que "Harry" se reservaría para su familia y amigos más cercanos. Desde entonces, todos le decimos príncipe Harry, aunque en realidad se llame Henry.

MF