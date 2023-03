La familia de Irma Serrano "la Tigresa" se reunió este miércoles para velar a la actriz, luego de que, por la mañana, dieran a conocer que la famosa actriz había fallecido a sus 89 años, por lo que sus amistades y seres queridos se reunieron en un funeral ubicado en Chiapas, su región natal y en la que residía desde los últimos 14 años, sin embargo, su sobrino ya confirmó que traerán sus restos a la Ciudad de México.

A las pocas horas de que dieran a conocer que la actriz mexicana había muerto, luego de padecer un infarto agudo al miocardio, su familia se dio cita en un velatorio ubicado al sur poniente de Chiapas pues si bien, luego de saltar a la fama, Irma se estableció en la capital de México, es originaria del municipio de Comitán de Domínguez.

Por la tarde de este miércoles-reportó "Venga la alegría- su sobrino, Luis Felipe García recibió el retrato de la actriz que sería colocado junto a su tumba con un beso en la frente de su tía, visiblemente conmovido, aprovechó para hablar de los últimos momentos que compartió con Serrano: "Me inspiró, como jugaba con mis hijos, la velocidad de su cabeza para contestar alguna cosa pícara, era impresionante y yo me vivía molestándola toda la vida y siempre me ganaba, esas cosas te quedas, la parte del día a día de los últimos casi 14 años que vivió con nosotros".

De acuerdo con las imágenes a las que tuvo acceso el matutino, la mayoría de las personas que se hicieron presentes durante su funeral vestían de blanco, armonizándose con los arreglos florales llenos de rosas blancas, lirios y camelias; luego de que el padre oficiara una misa, las y los presentes dedicaron un fuerte aplauso a la memoria de la actriz, la cual, pese a su longevidad siempre gozó de una salud formidable.

Pese a su duelo, el sobrino de "la Tigresa" se ha mostrado muy accesible con los medios de comunicación a tal grado que ya reveló que su familia tiene pensado trasladar los restos de la actriz a la Ciudad de México. De hecho, reportan que Luis Felipe recibió las cenizas de Serrano muy temprano por la madrugada de jueves, a las 2:15, aproximadamente.

El siguiente paso que dará la familia será viajar a la CDMX para llevar los restos de doña Irma al Teatro Fru Fru en donde le harán un homenaje póstumo, pues cabe resaltar que dicho recinto pertenece a la actriz, pese que por muchos años se enfrentó al abuso de personas que querían adueñarse de la propiedad.

El sobrino de Irma Serrano "la Tigresa", habló de cómo la actriz vivió sus últimos momentos pues, si bien, reconoció que en los pasados días había mostrado debilidad, cansancio y poco apetito, siempre fue una mujer muy fuerte, de pocos achaques y mucha vitalidad.

"Te soy sincero, nos tomó por sorpresa, siempre fue muy sana, no fue una mujer de achaques o que se quejara de algo, llevaba días comiendo irregularmente, siempre fue de buen comer, (comía) de repente bien y de repente mal, se empezó a sentir un poquito mal ayer (martes)", confió a "Ventaneado".

"No sabíamos bien qué era, pasan horas para encontrarle una vena para picarle a la pobre, sufría mucho, y estando ahí se sintió mal y el corazón que no avisa… nos traicionó", dijo con visible tristeza.

