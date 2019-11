Interpol y Franz Ferdinad, un doblete rockero en Guadalajara

Franz Ferdinand vuelve a Guadalajara, ahora acompañados por Interpol, un grupo con el que coincidieron en gira hace más de quince años. Paul Thomson, baterista del quinteto, platicó vía telefónica: “Recuerdo la última vez que estuvimos en Guadalajara, el festival temático sobre Queen, tocamos después de Erasure y Bauhaus (concepto de Peter Murphy). Estuvo bien”.

El músico compartió algunas diferencias de tocar en festival y en un show propio, como lo será en el Auditorio Telmex el próximo 14 de noviembre: “El set es más largo usualmente, nos divertimos más con el público. En un festival quizá hay gente que no fue a vernos en específico. Es una emoción diferente. Al tocar más podemos conectar mejor con los fans. Pero sí me gustan los festivales, siempre los hemos hecho. Es bueno ir a México para conciertos propios. El país siempre nos ha recibido bien”.

Son ya casi dos años desde el lanzamiento de “Always Ascending”, a comienzos de 2018. Sobre un posible material nuevo, el baterista comentó: “No, hemos estado de gira. Quizá el próximo año nos sentemos a escribir nuevo material. Supongo que no sentimos que haya sido tanto tiempo”.

Al momento de componer, Franz Ferdinand procura innovar con algo que no han intentado antes: “Siempre intentamos cosas que no hemos hecho antes. De otra manera sería aburrido para nosotros. Nadie quiere escuchar música que le aburre a los intérpretes, no es lo que queremos hacer. Buscamos tener retos, tratar de tocar cosas que no se han hecho antes”.

Varias de las canciones de Franz Ferdinand tienen diversas capas musicales, en parte gracias a la batería y los cambios que hace Paul: “La mayoría de la música que he hecho en la batería tiende a eso: hago una parte de la canción y después la llevamos a otro ángulo diferente, con los otros instrumentos. Cada canción tiene el ADN de todos nosotros, al hacer los arreglos en el estudio o para llevarla al escenario. Es el carácter de la banda”.

Nacidos como cuarteto, el grupo es un quinteto desde 2017, con Alex Kapranos en voces y guitarra, Bob Hardy al bajo, Julian Corrie en teclados y guitarra y Dino Bardot en la guitarra, además de Paul en la batería. Por circunstancias especiales, este año han sido un sexteto: “Estamos sonando ‘un músico más fuerte’. Los últimos conciertos hemos tenido un segundo baterista: son dos sets de batería en el escenario. Con dos baterías sonamos mucho más potentes. Ha sido divertido. La razón para hacerlo fue porque me rompí un dedo en un accidente, por eso no he tocado tanto este verano: por mi lesión en la mano”. Tras la lesión, Franz Ferdinand dio algunos conciertos solo con el músico invitado Mike Evans, en la batería, para después recibir de vuelta a Paul.

Tocar con una alineación así podría abrir las posibilidades seguir colaborando con otros músicos: “Nunca lo hemos hecho antes. Al menos yo, nunca había tocado con otro baterista: es una oportunidad para experimentar. Ha sido raro, un tanto asombroso de ver”. En 2015 Franz Ferdinand tuvo un proyecto ampliado, en el que sumaron esfuerzos con la banda Sparks para crear el grupo FFS, combo musical con el que lanzaron un disco homónimo: “Eso fue algo muy divertido de hacer. Surgió casi de la nada. Nos juntamos a escribir canciones y formamos el grupo. Es entretenido hacer cosas así. No sé si lo repetiremos”.

Conexión sonora

De su relación con Interpol, con quienes compartirán escenario, el baterista compartió: “Salimos de gira después de que salió nuestro primer sencillo. Fue de las primeras cosas que hicimos en Londres. Nos evoca esos recuerdos, las memorias de nuestro lanzamiento. Fue una gran etapa de nuestras vidas. Cada que escucho ese disco recuerdo todas las sensaciones que sentí. Somos amigos con Interpol, de vez en cuando veo a Daniel (Kessler), también con Paul (Banks) y Sam (Fogarino). Será divertido ir de gira con ellos después de 16 años”.

Agéndalo

Franz Ferdinand con Interpol (con Georgia como invitada especial), jueves 14 de noviembre, 19:30 horas, Auditorio Telmex. Boletos en taquillas y en el Sistema Ticketmaster: de 480 pesos a 2,380 pesos.