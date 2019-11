Infidelidad, motivo del rompimiento entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Yolanda Andrade habló de la relación amorosa que tuvo con Montserrat Oliver, la cual duró 10 años y terminó cuando Oliver descubrió que le era infiel supuestamente con Verónica Castro.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Yolanda Andrade detalló cómo fue el romance con Montserrat, que concluyó cuando quedó al descubierto su infidelidad.

"Yo la engañé y se me chispoteó; uno comete esos errores, fue una relación muy bonita, vivimos cosas importantes como cosas felices y viajes, despedidas de su familiares y de los míos, muertos en el camino, y en un momento de la relación, por convivir 24 horas, y trabajar juntas, y dormir juntas, y bañarnos juntas, todo hacíamos juntas, como que nos desgastamos y yo tuve una inquietud y pues sí, la engañé", explicó.

Aunque con el tiempo Montserrat perdonó a Yolanda, la relación amorosa no puso recuperarse; Andrade confesó que Oliver se enojó mucho cuando supo quién era la tercera en discordia.

"Después le pedí perdón, bueno, me cachó, me ahorcó, me empezó a pedir la clave del teléfono, obvio no se la dí, preferí que me ahorcara, después se enteró con quién y más se enojó", comentó.

Joaquín López-Dóriga le preguntó a Andrade el nombre de dicha mujer, a lo que Yolanda respondió:

"Verónica, Verónica tu vecina; me la pasaba ahí; fue muy bonito también, y pues eso fue lo que sucedió; después Monstserrat me perdonó y tuvo otra relación", concluyó.

"¿Verónica mi vecina?...nunca me pasó ni por aquí…. Un gran personaje la Vero", expresó López-Dóriga.

Finalmente, Yolanda Andrade expresó que gracias al amor que hay entre ella y Montserrat Oliver, pudieron transformar su relación amorosa a una relación sólo laboral.

"Por amor, porque el amor se transforma, el amor es mágico".

