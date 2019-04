Inés Gómez Mont comparte lo difícil que fue el nacimiento de sus trillizos

Para Inés Gómez Mont la maternidad es un regalo de la vida pero no todo fue color de rosa. Hace 7 años, cuando estaba esperando a sus trillizos -Diego, Javi y Bruno-, Inés se enfrentó a su segundo embarazo que fue de alto riesgo y casi pierde a uno de los pequeños. Además, su exesposo y padre de los niños, estuvo ausente en ese complicado momento.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la conductora de televisión confesó que cuando esperaba a los triates las probabilidades de que sobrevivieran eran pocas, pues tuvo ocho amenazas de aborto.

"Los doctores me dijeron que no iban a sobrevivir. De hecho, en la semana 16 del embarazo me pidieron absorber un bebé para que tuvieran más probabilidad de vivir dos", contó Inés.

Pero se negó ante tal recomendación y aseguró que estaba dispuesta a luchar por sus hijos y que, de ser necesario, moriría con ellos.

Sin embargo, ese duro golpe fue aún peor cuando su relación con Javier Díaz comenzó a fracturarse, ya que se sentía completamente sola. "Éramos más roomies que un matrimonio".

Poco a poco Javier e Inés se distanciaron, mientras ella estuvo en total reposo por seis meses hasta el día del parto, su pareja de aquel entonces era una imagen ausente en su vida y la de su hija Inesita.

Inés Gómez Mont dio a luz a sus hijos el 18 de enero de 2012 y no los pudo ver hasta 48 horas después debido al delicado estado de salud de los bebés, el que tenía menor esperanza de vida era Diego; sin embargo, los tres sobrevivieron.

El día que la guapa conductora llegó a casa con los hermanitos de su primogénita, se encontró con una terrible noticia que más que entristecerla, la hizo sentir enojada, pues Javier le anunció que quería el divorcio.

"Javier Díaz se presentó en mi casa cuando los triates tenían ocho meses de nacidos y cuando aún estaban conectados a monitores por haber nacido prematuros. Javier llegó a decirme que no quería continuar con nuestro matrimonio, que no me amaba más y que le daba asco mi cesárea", explicó hace poco más de un año a través de Instagram.

Inés no se dejó vencer y se puso a trabajar sin desatender a sus hijos para que estuvieran sanos, pero para ello, el apoyo de sus papás fue fundamental. En la entrevista con Mara Patricia confesó que no sabría qué hubiera pasado de no tener a unos seres amorosos como sus progenitores.

Ahora Inés está casada con Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tuvo a Bosco y María. Él se ha convertido en una figura paterna para los trillizos e Inesita, ya que tienen muy poco contacto con su papá biológico. A pesar de todo eso, la conductora puede presumir de tener una familia muy unida en la cual el amor sobra cada día.

jb